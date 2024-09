Barwy szczęścia, odcinek 3047: Sonia znów wciągnięta w prostytucję? Sebastian zacznie podejrzewać najgorsze!

"Barwy szczęścia" odcinek 3047 - środa, 10.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3047 odcinku "Barw szczęścia" Sebastian będzie niemalże przekonany, że Sonia wróciła do prostytucji. Choć na ten moment będą to tylko plotki i pewnego rodzaju domysły, Dominice, ukochanej Sebastiana bardzo nie spodoba się ten tok myślenia. W końcu odkąd kobieta przestała odsiadywać swój wyrok i wyszła z więzienia, zabrała parze Mateuszka i miała zacząć się nim w pełni opiekować.

Sama myśl, że Sonia rzeczywiście mogłaby wrócić do prostytucji rozzłości i przestraszy Dominikę, która wciąż nie pogodziła się z utratą Mateuszka. Fakt, że syn Sonii mógłby znajdować się pod opieką matki prostytutki sprawi, że Dominika w 3047 odcinku "Barw szczęścia" przerazi się na śmierć.

Sonia okłamuje wszystkich? Sebastian będzie miał pewne podejrzenia

Sonia w 3047 odcinku "Barw szczęścia" znów będzie musiała zmierzyć się z demonami przeszłości. Choć Dominika stanie po jej stronie, to Sebastian nie będzie w stanie opanować swoich podejrzeń. Matka Mateuszka, która kiedyś była uwikłana w prostytucję, zapewniała, że teraz pracuje w sortowni ubrań, jednak coś nie będzie się zgadzać.

Długie nocne zmiany i tajemnicze zachowanie Sonii sprawią, że Sebastian zacznie snuć najczarniejsze scenariusze. Czy w 3047 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do konfrontacji między małżeństwem Bloch-Kowalskim a Sonią, która ma już pod swoją opieką Mateuszka?

Dominika i Sebastian odzyskają Mateuszka?

Jeśli okaże się, że Sonia rzeczywiście wróciła do prostytucji, być może pojawi się szansa na to, aby Mateuszek wrócił do Dominiki i Sebastiana? Taki rozwój wydarzeń z pewnością spodobałby się małżeństwu, które przez długi czas nie mogło pogodzić się z faktem, iż Sonia zabrała swojego syna z ich domu. Czy jeśli Sebastian wykaże, że się nie mylił w związku z pracą Sonii, pojawi się cień nadziei na powrót Mateuszka do ich życia? O tym z pewnością przekonamy się już niebawem w 3047 odcinku "Barw szczęścia"!