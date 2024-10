Barwy szczęścia, odcinek 3072: Sonia umrze? Po poważnej operacji przekaże Dominice ostatnią wolę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3072 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Życie Soni w 3072 odcinku "Barw szczęścia" będzie zagrożone, a Dominika i Sebastian (Marek Krupski) staną w obliczu dramatu, który na nowo zbliży ich do Mateuszka. I to w momencie, kiedy do Dominiki dotrze, że najpewniej nigdy nie zostanie matką, że adoptują z Sebastianem dziecka. Jeden telefon od zrozpaczonego Mateuszka, który będzie błagał ukochaną ciocię o pomoc dla umierającej Soni sprawi, że Kowalscy znów przejmą opiekę nad chłopcem, stając się jego rodzicami zastępczymi.

Powikłania u Soni po operacji w 3072 odcinku "Barw szczęścia"

Co się stanie Soni, która już w 3071 odcinku "Barw szczęścia" nieprzytomna trafi do szpitala? Badania wykażą, że u matki Mateuszka doszło do ataku wyrostka, a do tego wystąpiła sepsa, czyli szereg groźnych objawów, które towarzyszą silnemu zakażeniu organizmu. Sonia przeżyje operację, ale później czeka ją walka z sepsą, która może doprowadzić nawet do śmierci.

Mateuszek w 3072 odcinku "Barw szczęścia" będzie się bał, że Sonia umrze

Co prawda w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Sonia odzyska przytomność, Mateuszek i Dominika będą mogli ją zobaczyć, ale lekarz uprzedzi pacjentkę, że zagrożenie wcale nie minęło. Podczas rozmowy z Dominiką osłabiona kobieta przyzna, że nigdy sobie nie daruje, że przez jej chorobę Mateuszek przeżywa taką traumę. 7-latek z trudem zrozumie to, co się dzieje z jego mamą. Cały czas będzie się bał, że Sonia umrze.

Ostatnia wola ciężko chorej Soni w 3072 odcinku "Barw szczęścia"

A kiedy w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Sonia i Dominika zostaną same, z ust byłej prostytutki, która dopiero co skończyła roczną odsiadkę w więzieniu, padnie poruszające wyznanie. Walcząca ze śmiercią Sonia poprosi przyjaciółkę, żeby jeśli ona nie wyzdrowieje, została matką Mateuszka. Co na to Dominika? Od tak dawna marzy z Sebastianem o adopcji dziecka, a teraz to marzenie może się spełnić. Ale w jakich strasznych okolicznościach - śmierć Soni uczyni z nią mamę Mateuszka...

O tym czy Sonia umrze, dowiemy się w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" w listopadzie.