Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3065: Koniec Natalii i Cezarego! Tylko Malwinie wyjawi, że zerwała zaręczyny przez dziecko, które ma z Sofią - ZDJĘCIA

W 3065 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do prawdziwej rewolucji w życiu Natalii (Maria Dejmek)! Choć z pozoru będzie to zwykły powrót do Polski do pracy, zza kulis jej życia prywatnego wyjdą na jaw szokujące informacje. Związek z Cezarym (Marcel Opaliński) okaże się przeszłością, a Natalia wyjawi jedynie Malwinie (Joanna Gleń) bolesną prawdę o ich rozstaniu. W 3065 odcinku "Barw szczęścia" Natalia przyzna, że nie mogła zaakceptować tego, że Cezary ma dziecko z Sofią (Valeria Guliaieva), co zmusiło ją do drastycznej decyzji. Kobieta zerwie zaręczyny i teraz zacznie nowe życie! Zobacz ZDJĘCIA i poznaj więcej szczegółów!