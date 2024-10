Barwy szczęścia, odcinek 3054: Łukasz pożałuje nocy z Celiną! Poranek przyniesie niezręczne konsekwencje

"Barwy szczęścia" odcinek 3054 - piątek, 18.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz, choć szczęśliwy po nocy spędzonej z Celiną, szybko poczuje, że coś jest nie tak. Zamiast ulgi i radości, poczuje niezręczność, a poranek u boku nowej partnerki nie przyniesie upragnionego ukojenia. Łukasz zda sobie sprawę, że choć jego relacja z Kasią (Katarzyna Glinka) zakończyła się już wcześniej, nie tak wyobrażał sobie nowy początek u boku innej partnerki. Zdradzamy, że Sadowski zacznie kwestionować swoje decyzje, a romans z Celiną okaże się dla niego nie tak łatwy, jak myślał.

Łukasz obudzi się u boku Celiny, ale szczęście szybko minie

Poranek w 3054 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie taki, jakiego Łukasz mógłby sobie życzyć. Budząc się u boku Celiny, poczuje mieszankę euforii i zakłopotania. To, co wydarzyło się w nocy, stanie się dla niego ciężarem, zwłaszcza gdy uświadomi sobie, że czeka go poważna rozmowa z Kasią.

Łukasz zacznie wątpić w swoje decyzje

W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie mierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów. Chociaż rozstanie z Kasią było nieuniknione, to teraz, po nocy z Celiną, zacznie się zastanawiać, czy jest gotowy na kolejny poważny związek. Poranek po nocy pełnej namiętności nie przyniesie mu ulgi – wręcz przeciwnie, pojawią się wątpliwości, czy to, co robi, jest dla niego właściwe. W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz zacznie rozważać, co przyniesie przyszłość i jak potoczą się jego relacje z Celiną.

Kasia zobaczy Łukasza z Celiną, ale to nie będzie zdrada!

W 3054 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz i Kasia już od dawna będą osobno, ale ich spotkanie po nocy z Celiną nie pozostanie bez emocji. Kiedy Kasia przypadkowo zobaczy Łukasza z nową partnerką, choć ich małżeństwo jest już przeszłością, to i tak będzie to dla niej trudny widok. Jednak w 3054 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mowy o zdradzie - Łukasz i Kasia zakończyli swoją relację na długo przed jego związkiem z Celiną, a ich małżeństwo od dawna było jedynie formalnością.