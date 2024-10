Barwy szczęścia, odcinek 3063: Rozwód na ostrzu noża! Kasia i Łukasz pokłócą się o majątek i opiekę nad Ksawerym

Barwy szczęścia, odcinek 3047: Hubert podsłucha, co Marysia i Klara mówią o Asi. Nastawi ją przeciwko Sokalskiej? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3063 - czwartek, 31.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Rozwód Kasi i Łukasza zbliża się wielkimi krokami, jednak Sadowscy nie będą w stanie dogadać się w kilku kwestiach? Już w 3063 odcinku "Barw szczęścia" Kasia i Łukasz spotkają się, aby omówić warunki nadchodzącego rozwodu. Nie będzie to jednak spokojna rozmowa, wręcz przeciwnie! Kasia postawi wyraźnie warunki, zwłaszcza dotyczące opieki nad Ksawerym, co wywoła burzliwą reakcję Łukasza?

Możemy tylko domyślać się, że Łukasz podobnie jak Kasia postawi swoje warunki i nie zgodzi się na ustępstwa, co tylko doprowadzi do ostrej kłótni między dawnym małżeństwem w 3063 odcinku "Barw szczęścia". Czy Łukasz nie będzie zainteresowaną wspólną opieką nad Ksawciem, a może nie spodoba mu się pomysł z rozwiązaniem problemu z podziałem majątku?

Rozwód Sadowskich! Kasia i Łukasz nie dogadają się w "Barwach szczęścia"?

Walka o majątek, kłótnie o opiekę nad Ksawerym to dopiero początek, jednak nikt nigdy nie mówił, że rozwód jest czymś prostym. Miejmy jednak nadzieję, że Łukasz finalnie dojdzie z Kasią do porozumienia i dawne małżeństwo dogada się w taki sposób, aby Ksawery nie był na tym w żaden sposób stratny. W końcu sam rozwód dla dziecka to już duża zmiana w życiu, z którą będzie musiał sobie poradzić.

Mariusz oskarżony o toksyczne odpady - Nowy problem w życiu Kasi

Kiedy wydawałoby się, że sprawa rozwodowa jest już wystarczająco skomplikowana, na scenę wkroczy nowy wątek. Kasia, wracając do Brzezin, usłyszy oskarżenia jednego z sąsiadów, Szymańskiego, który twierdzi, że Mariusz składuje toksyczne odpady na swojej posesji. Ta informacja w 3063 odcinku "Barw szczęścia" tylko dodatkowo obciąży i tak już trudną sytuację. Czy oskarżenia okażą się prawdziwe? Jakie będą konsekwencje dla Mariusza? Tego z pewnością dowiemy się wkrótce!