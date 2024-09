Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3042: Kasia odda Łukaszowi swoje mieszkanie. Zostanie na stałe na wsi u Mariusza

W 3042. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki) spotka się z Kasią (Katarzyna Glinka), by porozmawiać o przyszłości rodziny. Uzgodnią postępowanie wobec Ksawerego (Bartosz Gruchot). Sadowski zgodzi się, by syn dowiedział się o Mariuszu jako nowym partnerze mamy. Kasia będzie też mogła zabierać go na wieś do Mariusza (Rafał Cieszyński). Pyrka zaproponuje mężowi, by z hotelu przeniósł się do jej mieszkania. Łukasz wyżali się ze swoich smutków Celinie (Orina Krajewska)