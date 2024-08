Barwy szczęścia, odcinek 3033: Cezary wściekły na Sofię. Jego była nigdy nie pokaże mu dziecka?

Sofia nie pokaże Czarka Cezaremu w 3033. odcinku „Barw szczęścia”

W 3033. odcinku „Barw szczęścia” Cezary przeżyje wstrząs po tym, co zgotuje mu Józefina. Matka, która symulowaniem złego samopoczucia doprowadziła do jego powrotu – na jakiś czas - z Indii, nie powie mu od razu, jakie prawdziwe pobudki stały za jej podstępem. Najpierw okłamie Cezarego, że jadą do stadniny. W rzeczywistości Rawiczowa zaparkuje przed blokiem Sofii. Tak Cezary zobaczy swojego rzekomego syna w jej wózku, kiedy Bojko wróci ze sklepu. Młody Rawicz będzie w szoku! Zażąda spotkania.

Cezary nie uwierzy Sofii w 3033. odcinku „Barw szczęścia” po wakacjach

Sofia przyjdzie sama na spotkanie z Cezarym w kawiarni. Nawet nie zdejmie kurtki i będzie bardzo chłodna i oschła, zdecydowana chronić swoje życie prywatne, w które Rawiczowie coraz bardziej pchają się z butami lekceważąc jej prośby. Cezary zakomunikuje Sofii swoje rozczarowanie tym, że pojawiła się sama. Będzie na nią zły, ale Bojko po raz kolejny powie to samo, co wcześniej jego matce, że dziecko jest po prostu jej, a na pewno to nie on jest ojcem Czarka. Cezary ostro odpowie, że jej nie wierzy. Sofia spróbuje mu wyjaśnić, że po ich rozstaniu czuła się samotna i miała krótką przygodę.

- A potem okazało się, że jestem w ciąży – wyzna. Ale Cezary kompletnie puści tę historię mimo uszu.

Cezary nie zostawi Sofii w spokoju w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” po wakacjach

Cezary zacznie drążyć. W rozmowie z Sofią stwierdzi, że on też mógłby być ojcem Czarka. Sofia poprosi go, by przestał ją dręczyć, zostawił ją w spokoju, że ma teraz dla kogo żyć i nic więcej nie potrzeba jej do szczęścia. To jednak nie wywrze na Cezarym pożądanego wrażenia. Rawicz ostro powtórzy, że jej nie wierzy i że nie da jej spokoju, dopóki nie zyska całkowitej pewności co do tego, że jest albo nie ojcem Czarka (tekst za: Swiatseriali.interia.pl).

"Barwy szczęścia" odcinek 3033 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 20.05 w TV