Barwy szczęścia, odcinek 3022: Bruno w areszcie! Zaborski nawet zza krat zemści się na Stańskim - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Zaborski osiągnie swój cel i odegra się na Stańskim szybciej niż ktokolwiek mógł przypuszczać. Zdradzamy, że Rafał na sali sądowej przysięgnie Brunowi zemstę za to, że ponownie wpakował go do więzienia, aby wziąć się na jego kochankę Karolinę. I choć drań znajdzie się tam zasłużenie za próbę morderstwa całej rodziny Stańskich, to w kwestii Bruna i Różańskiej wcale się nie pomyli. A to z kolei szybko podchwyci ciekawski Modrzycki, który także będzie obecny na rozprawie Zaborskiego i po wszystkim postanowi śledzić jego byłą kochankę i Stańskiego i w ten sposób szybko zdobędzie dowody na słuszność Rafała, gdyż w pierwszym 3020 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej przyłapie kochanków razem na czułościach i to tuż przed sądem!

Stański skończy w areszcie w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach tak samo jak Zaborski!

Oczywiście, w 3021 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Modrzycki zamieści w "Szoku" artykuł i zdjęcia całujących się kochanków, czym wywoła prawdziwy skandal. Tym bardziej, że sam zasugeruje, że kochankowie spiskowali ze sobą, aby doprowadzić do skazania Zaborskiego, który stał im na drodze. I na reakcję otoczenia Stańskiego nie będzie trzeba długo czekać, gdyż tuż po lekturze tekstu Bożena zabroni Brunowi i Amelii kontaktów z Tadziem, czym ogromnie zrani seniorkę. Do tego stopnia, że wzburzona Wiśniewska wyjdzie z hotelu i zniknie, a Stański odnajdzie ją dopiero nieprzytomną na cmentarzu i to już w stanie hipotermii. I tego w 3022 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej Błażejowi już nie odpuści! Wzbudzony Bruno zjawi się w redakcji "Szoku", gdzie rzuci się z pięściami na redaktora naczelnego, który oczywiście tak tego nie zostawi. Modrzycki wezwie ochronę, a ta przekaże właściciela hotelu w ręce policji! I w efekcie Stański wyląduje w areszcie!

Bruno odzyska wolność w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej, ale straci matkę!

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Kajtek (Jakub Dmochowski) dowie się o zatrzymaniu Bruna i zwróci się z rozpaczliwą prośbą do Justina (Jasper Sołtysiewicz). Cieślak poprosi Skotnickiego, aby pod jego nieobecność wrócił do hotelu, z którego jeszcze niedawno Stański sam go zwolnił. Ale na szczęście ona nie potrwa długo, gdyż już w 3023 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej biznesmen opuści areszt i odzyska wolność. Ale nie matkę, która po odzyskaniu przytomności nie będzie chciała go znać! I wówczas Bruno załamie się jeszcze bardziej, a wsparcia postanowi poszukać właśnie u Karoliny, której jego matka nie będzie mogła zaakceptować. A to dlatego, że przez nią straci swojego ukochanego Tadzia, który po śmierci Tomasza (śp. Kazimierz Mazur) jako jedyny będzie trzymał ją przy życiu...