Barwy szczęścia, odcinek 3020: Zaborski dostanie dożywocie?! Prokuratora zawalczy o najwyższą karę! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. To on będzie ojcem syna Beaty! Grześ po latach pozna prawdziwego tatę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3020 po wakacjach - poniedziałek, 2.09.2024, o godz. 20.10 w TVP2

W 3020 odcinku "Barw szczęścia" Rafał Zaborski zrobi wszystko, co w jego mocy, by uniknąć więzienia. Zamiast przyznać się do winy, będzie starał się zrzucić winę na innych i wybielać swoją rolę w dramatycznych wydarzeniach, które mogły zakończyć się śmiercią Bruna (Lesław Żurek) i Bożeny Stańskich (Marietta Żukowska).

W sądzie Rafał będzie twierdził, że wypadek, który spowodował, był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności, a nie próbą morderstwa. Jego udawana skrucha, której celem będzie wzbudzenie litości sędziego, doprowadzi jednak Bruna do ostateczności. Stański, który doskonale wie, jak było naprawdę, wybuchnie w sądzie i wykrzyczy Rafałowi, że "zgnije za kratami". Ten dramatyczny moment w 3020 odcinku "Barw szczęścia" wywoła wstrząs nie tylko na sali sądowej, ale także w sercach widzów.

Rafał Zaborski dostanie surowy wyrok, ale czy to wystarczy?

Gdy w 3020 odcinku "Barw szczęścia" zapadnie wyrok, Rafał Zaborski nie będzie miał powodów do radości. Sędzia, który dokładnie przeanalizuje wszystkie dowody i przesłuchania, nie uwierzy w jego wersję wydarzeń. Ostatecznie Zaborski zostanie skazany na piętnaście lat pozbawienia wolności, co w świetle jego zbrodni wydaje się być wyrokiem surowym, ale sprawiedliwym. Jednak czy to wystarczy, by Bruno i Karolina (Marta Dąbrowska) mogli odetchnąć z ulgą? Czy wiedząc, że Rafał trafi za kratki, będą mogli poczuć się bezpiecznie? W 3020 odcinku "Barw szczęścia" ich radość z wyroku może okazać się przedwczesna.

- Bałam się, że Rafał dostanie niski wyroki i za kilka lat wyjdzie na wolność za dobre sprawowanie, a ja będę żyła w strachu, co się stanie jak zapuka do moich drzwi. - To już się nie stanie. Nigdy nie wyjdzie z więzienia. Teraz dostał 15 lat, a ma jeszcze kilka innych spraw. - Bruno... Chciałabym o tym wszystkim zapomnieć, że kiedykolwiek poznałam Rafała, ale to się nie uda, mamy dziecko. - Nie myślmy o nim. Skupmy się na nas.

Groźby Rafała na sali sądowej w 3020 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy wyrok zostanie ogłoszony, Rafał Zaborski wpadnie w szał. Widząc, że jego próby wybielenia się spełzły na niczym, zacznie grozić Brunowi i Karolinie na oczach sędziego. "Jak mnie wypuszczą z więzienia, to obojgu wam podziękuję za wszystko!" - te słowa będą brzmiały jak złowrogie ostrzeżenie, które stanie się echem w głowach wszystkich obecnych. Czy to oznacza, że nawet zza krat Zaborski będzie próbował zemsty? W 3020 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że dla Rafała więzienie nie jest końcem walki, ale raczej początkiem nowego, mrocznego rozdziału.