Barwy szczęścia, odcinek 3022. Bruno uznany za niebezpiecznego dla otoczenia? Błażej mu nie daruje! ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - środa, 04.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Bruno w matni w „Barwach szczęścia” w nowym sezonie

W 3022. odcinku „Barw szczęścia” Bruno postanowi powiedzieć Karolinie o swojej decyzji pozwania wydawcy „Szoku”. Kochanka przypomni mu, że powinien był przewidzieć, jakie ryzyko niesie ze sobą ich romans. Stański się z nią zgodzi, ale nie zmieni zdania w sprawie wytoczenia procesu o zniesławienie.

Bruno będzie chciał odpłacić Błażejowi w 3022. odcinku „Barw szczęścia”

Kiedy Bruno dowie się o publikacji w „Szoku" oszczerczego artykułu na swój temat – że on i Karolina razem doprowadzili do skazania Rafała – wypełni go gniew. Będzie bowiem wiedział, że to Modrzycki jest sprawcą jego problemów. Od artykułu się zaczęło – to wtedy Bożena zdecydowała, że noga Tadzia (Józio Trojanowski) nie postanie już w hotelu:

- Gdyby nie ten brukowiec, do niczego by nie doszło... Nie puszczę im tego płazem! - zapowie Karolinie.

Bruno aresztowany w 3022. odcinku „Barw szczęścia”

Kiedy Bruno dotrze do redakcji, gniew zamieni się we wściekłość, a agresja wyleje się w stronę Modrzyckiego. Błażej dostanie w twarz, a Bruno wrzaśnie:

- Za wszystko zapłacisz, draniu!

Stański zostanie obezwładniony - Weronika (Maria Świłpa) i Radomir (Łukasz Wójcik) odciągną napastnika. Ranny Błażej krzyknie, by go mocno trzymać, żeby nie uciekł przed policją:

- Nie mam zamiaru uciekać! I nie boję się ani was ani policji!

Modrzycki zapowie, że nie odpuści Brunowi ataku. Przy świadkach w redakcji będzie zwracał się do Stańskiego nie zapominając o formach grzecznościowych, za to Bruno będzie go obrażał, co zostanie potem skrupulatnie odnotowane i obróci się przeciwko niemu:

- A powinien pan, bo nie odpuszczę tej napaści...

- Bardziej mi już nie zaszkodzisz, pismaku!

Błażej doda na koniec, że Stański stanowi zagrożenie dla otoczenia:

- Nie mam zamiaru panu szkodzić, panie Stański... Jedynie ostrzegać przed panem społeczeństwo! Jak widać, nasze rozważania w tekście nie były bezpodstawne - pan jest nieobliczalny i niebezpieczny!

Wkrótce na miejsce przyjedzie policja, a Bruno zostanie wyprowadzony w kajdankach. Trafi do aresztu.

Za: Swiatseriali.interia.pl