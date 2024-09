Przyjaciółki, odcinek 279: Anka i Paweł nie zaakceptują wyboru Julki! Strzeleccy odwrócą się od córki - ZDJĘCIA

Przyjaciółki, 24. sezon, odcinek 279 - czwartek, 12.09.2024, o godz. 21.15 w Polsacie

W 279 odcinku "Przyjaciółek" okaże się, że Strzeleccy wcale nie pochwalili wyboru córki, która w finale sezonu oświadczyła im, że rozstała się z Antkiem na rzecz ich kolegi Tomasza. Wówczas Julka przyznała rodzicom, iż zakochała się w prawniku i z jego względu postanowiła na stałe wrócić do Polski, ale po tym wyznaniu w 279 odcinku "Przyjaciółek" u Anki i Pawła już nie będzie miała, czego szukać. Wszystko przez to, iż nie zaakceptują oni jej wyboru, przez co wzburzona córka postanowi się od nich wynieść i zerwać z nimi kontakt. I choć Strzelecka będzie próbowała skontaktować z Julką, aby dowiedzieć się, co u niej słychać, to jednak ona nie odbierze od niej żadnego telefonu. Aż w końcu przypadkiem natrafi na matkę w sklepie i gorzko tego pożałuje. A to dlatego, że Anka od razu zacznie robić jej wymówki, że wdając się w romans z żonatym mężczyzną, zniszczyła i swoje małżeństwo! Ale ona nie będzie miała zamiaru tego słuchać i zdecyduje się żyć po swojemu!

Paweł ostro wścieknie się na Julkę w 279 odcinku "Przyjaciółek"!

W 279 odcinku "Przyjaciółek" Anka od razu opowie mężowi o swoim spotkaniu z ich córką. Strzelecka zacznie głośno szukać sposobu na to, aby jednak pojednać się z córką, ale Paweł nie będzie chciał nawet o tym słyszeć. A to dlatego, że będzie ogromnie zły nie tylko na Julkę, ale także i Tomasza! W 279 odcinku "Przyjaciółek" Strzelecki będzie myślał jedynie o Oliwierze (Aleksander Paprocki), ale żona uświadomi go, że w tym wypadku będą mogli stracić i jego, gdy nie pogodzą się z jego matką!

- Możesz go nie zobaczyć, Julka nie chce nas widzieć - wyrzuci mu Anka.

- Czyli, co? Mam ją przytulić, mimo że po raz trzeci próbuje rozwalić sobie życie? - zdenerwuje się Paweł.

- Julka twierdzi, że to, co jest między nią a Tomaszem, to coś poważnego - zauważy Strzelecka.

- Bo jest głupiutka. Naiwna - zacznie wyliczać jej mąż.

- Nie jest głupiutka, tylko pogubiona... - prawniczka wstawi się za córką.

- Co mam zrobić? Obić mu pysk? - zapyta Strzelecki, który będzie ku temu bardzo bliski.

Strzelecki skonfrontuje się z Tomaszem w 279 odcinku "Przyjaciółek"!

W 279 odcinku "Przyjaciółek" Paweł wybierze się przed dom Tomasza, który będzie zachowywał się tak, jak gdyby nic się nie stało. Tym bardziej, że wciąż nie powie Teresie (Klara Williams), że ma romans z córką Strzeleckich.

- Paweł? Cześć! Co u ciebie? - zagai go Tomasz.

- Nie wiesz? - spyta retorycznie Paweł, ale kolega wciąż będzie grał głupa.

- Nie - uda zaskoczonego.

- Co ty do cholery kombinujesz z moją córką, co? - zapyta podirytowany Strzelecki, który już będzie gotowy dać mu gębę, ale ostatecznie tego nie zrobi, gdyż wtedy w 279 odcinku "Przyjaciółek" do ich rozmowy wtrąci się niczego nieświadoma Teresa, która przytuli się do męża, czym już całkowicie wyprowadzi go z równowagi - Paweł? Cześć! Dobrze, że wpadłeś.

- Okej, ja może kiedy indziej wpadnę - uzna Strzelecki.

- Nie, no daj spokój. A co? Przeszkodziłam wam? Jakieś męskie sekrety? - zacznie dopytywać, na co od razu wtrąci się jej mąż, który posunie się do kolejnego kłamstwa, czego Paweł już nie zniesie - Nie rozmawialiśmy, że powinniśmy zacząć regularne treningi.