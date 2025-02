Pierwsza miłość, odcinek 3967: Podejrzane wyjście Melki z aresztu. Źle wytypuje dobroczyńcę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3967 - środa, 5.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Melka opuści areszt w 3967 odcinku "Pierwszej miłości". Tajemniczy adwokat załatwi jej zwolnienie i wyjście zza krat. To oczywiste, że mężczyźnie ktoś zapłacił, a Melka mylnie zinterpretuje fakty. Jak informowaliśmy, adwokat da jej do podpisania dokumenty, które jednoznacznie przesądzą o zwolnieniu z aresztu. Niby jest się z czego cieszyć, ale czy na pewno?

Melka upuści areszt, ale to tylko część spisku

Widzowie zobaczą wyjście Melki z aresztu w 3967 odcinku "Pierwszej miłości". Adwokat poczeka przed mosiężną bramą, by przywitać klientkę na wolności. Nie zdradzi jednak, dla kogo pracuje i kto zapłacił mu za podsunięcie potrzebnych dokumentów. Początkowo przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) nie wyczuje niebezpieczeństwa. Tyle złego spotkało ją w życiu, że chyba pomyśli, iż może nastają dobre czasy. Niestety może bardzo się pomylić... Ktoś stoi za całym przedsięwzięciem!

Melka spróbuje odszukać dobroczyńcę

Melka zdecyduje się podziękować osobie, która opłaciła adwokata. Mylnie wytypuje dobroczyńców, którzy mieliby się za nią wstawić. Nie pomogą jej Piotrek (Michał Mikołajczak) czy Marysia. Kto więc stanie za sterami całej operacji?

Zdradzamy, że w całe zamieszanie z wyjściem Melki z aresztu wmiesza się Łucja Reterska (Anna Samusionek). Czy to ona wyciągnie byłą synową zza krat? Jeśli tak, to po co? To część bardziej zawiłego wątku, który rozwinie się już niebawem.