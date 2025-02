Pierwsza miłość, odcinek 3966: Laura zapomni o koszmarze z Biernackim. Los przygotuje dla niej kolejną, szokującą niespodziankę!

"Pierwsza miłość" odcinek 3966 - wtorek, 4.03.2025, o godz. 18 w Polsacie

Po bolesnym rozstaniu Laura postanowi skupić się na sobie i swojej karierze. W 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość" z pełnym zaangażowaniem wróci do swojej największej pasji - sztuki. Jej obrazy zaczną zdobywać coraz większe uznanie, a ona sama poczuje, że to właśnie teraz może zacząć nowy rozdział.

Jednak los bywa przewrotny. W 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wydarzy się coś, co sprawi, że Laura na nowo zwątpi w to, czy na pewno udało jej się odciąć od przeszłości. Tajemnicza osoba, którą spotka, wywoła w niej skrajne emocje - od szoku po niedowierzanie. Czy to będzie ktoś, kogo kiedyś kochała? A może wróg, który ponownie spróbuje namieszać w jej życiu?

Laura na dobre zapomni o Biernackim w 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość"

Minęło już sporo czasu, odkąd Laura rozstała się z Adamem Biernackim, ale dopiero teraz poczuje, że to definitywny koniec. W 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość" przeszłość przestanie mieć nad nią władzę. Kobieta odzyska wewnętrzny spokój i zacznie żyć pełnią życia. Skupi się na rozwoju zawodowym, planach na przyszłość i ludziach, którzy naprawdę są jej bliscy. Biernacki przestanie istnieć w jej myślach, a ból, jaki jej zadał, w końcu odejdzie w niepamięć.

W 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Laura przeżyje szok!

To spotkanie zmieni wszystko. W 3966 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Laura stanie oko w oko z osobą, której nie widziała od dawna. To nie będzie przypadek...ktoś wyraźnie postanowi wrócić do jej życia. Laura zacznie zastanawiać się, czy powinna ponownie zaufać tej osobie, czy lepiej trzymać się na dystans. O kim mowa? Odpowiedź na to pytanie poznamy już wkrótce!