Pierwsza miłość, odcinek 3861: Dramat Laury w domu Biernackiego! Wenerski z Pauliną nie zdążą jej pomóc? - ZDJĘCIA

Biernacki będzie dusił Paulinę, ale sam oberwie butelką w głowę w 3861. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

W 3861. odcinku serialu „Pierwsza miłość” w domu Biernackiego dojdzie do dantejskch scen. Weźmie w nich udział Laura, którą Adam zwabi do siebie pewną propozycją. Przed spotkaniem dowie się o niej Wenerski i będzie pewien, że oferta ma drugie dno. Spróbuje przestrzec Laurę, by nie szła do Biernackiego, ale mama Ani (Anna Pentz) go nie posłucha. Paulina również będzie podejrzewać, że Adam chce wciągnąć Laurę w niebezpieczną pułapkę i też pojedzie do domu lekarza. Dojdzie w nim do awantury, w wyniku której podłość Biernackiego ujawni się w całej pełni. Adam wpadnie w szał i zacznie dusić byłą partnerkę i matkę swojej córki. Laura pospieszy jej na ratunek i niewiele myśląc, rozbije napastnikowi butelkę na głowie. Biernacki padnie na podłogę zalany krwią, a Paulina zadzwoni… gdzie? Do kogo? To się wyjaśni dopiero za niemal trzy tygodnie.

W 3860. odcinku „Pierwszej miłości” Wenerski wpadnie na trop mężczyzny, który kiedyś szantażował Biernackiego. Nie uwierzy, że wyjechał za granicę z własnej woli. Dla właściciela kliniki We-Med będzie oczywiste, że uciekł przed mściwym wariatem.

"Pierwsza miłość" odcinek 3861 - piątek, 27.09.2024, o godz. 18 w Polsacie