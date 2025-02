Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3965: Koniec Bartka i Emilki? Ich związek w poważnym kryzysie przez intrygę podejrzanego Grzesia

W 3965 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do dramatycznych wydarzeń, które mogą na zawsze przekreślić związek Bartka (Rafał Kwietniewski) i Emilki (Anna Ilczuk)! Grzegorz nie cofnie się przed niczym, by doprowadzić do ich rozstania. Wmiesza się w sprawę aresztowania Bartka i wykorzysta sytuację, by skłócić zakochanych. Emilka, choć do tej pory broniła ukochanego, zacznie mieć poważne wątpliwości. Czy to oznacza koniec ich relacji? Jaką rolę w tym wszystkim odegra Adrianna (Weronika Krystek), dla której Grzegorz w 3965 odcinku serialu "Pierwsza miłość" zrobi dosłownie wszystko? Poznaj szczegóły już teraz.