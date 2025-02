Pierwsza miłość, odcinek 3964: Śledztwo w Wadlewie po aresztowaniu Bartka. Tajemniczy Grześ zamieszany w sprawę - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3964 - piątek, 28.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3964 odcinku serialu "Pierwsza miłość" dojdzie do rozpoczęcia skomplikowanego śledztwa w sprawie działań i aresztowania Bartka. U Miedzianowskiego znajdzie się broń, którą zdobył, by bronić Emilkę i bliskich. Nic dziwnego, skoro policja nie radzi sobie z działaniami psychola Mateusza (Lesław Żurek), który nawet zza krat da radę manipulować skołowaną Teresą (Ewa Skibińska). Emilka będzie wiedziała, że mąż nie zasługuje na areszt, ale trzeba to jakoś udowodnić. Znajdzie się więc ktoś, kto się tego podejmie.

Policjantka z Wadlewa udowodni niewinność Bartka?

Już w 3964 odcinku "Pierwszej miłości" zaangażowana i pracowita policjantka z Wadlewa weźmie pod lupę podejrzane oskarżenia ciążące na Bartku. Adrianna (Weronika Krystek) osobiście spotka się z Emilką, która oczywiście stanie po stronie ukochanego i opowie o całej sprawie ze swojej perspektywy. Na szczęście policjantka wyczuje, że za sprawą wylądowania Bartka za kratami kryje się coś jeszcze...

Chłopak Adrianny współwinny wrobieniu Bartka?

Co ciekawe, już w 3964 odcinku "Pierwszej miłości" wyjdzie na jaw, że w sprawę zamieszany jest partner policjantki... Kiedy Adrianna przyłoży się do śledztwa, zacznie przesłuchiwać sąsiadów, lokalnych mieszkańców i węszyć w sprawie, Grześ niebezpiecznie zbliży się do działań ukochanej. Bynajmniej nie dlatego, by również pomóc udowodnić niewinność Miedzianowskiego. Czy partner policjantki Adrianny będzie kolejną postacią, która chce zniszczyć Bartka i Emilkę? Sprawa wyda się coraz bardziej podejrzana! Na szczęście nieustępliwa policjantka Adrianna nie da się tak łatwo zwieść.