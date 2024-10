Pierwsza miłość, odcinek 3883: Bartek wymierzy sprawiedliwość za groźby. Źle wytypuje sprawców okrutnej prowokacji - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3883 - wtorek, 29.10.2024, o godz. 18 w Polsacie

W 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek z Olkiem (Krzysztof Wieszczek) ostro wezmą się za znalezienie sprawcy okropnego żartu. Jak informowaliśmy, społeczność Wadlewa znów zadrży, bo ktoś zadrwi sobie z dzieci. Konkretniej dziecka Emilki i Miedzianowskiego, bo to właśnie poturbowana przez los kobieta znajdzie pourywane głowy pluszaków. Nieznany sprawca zniszczy zabawki i nadzieje główki na ostre zakończenia ogrodzenia. Emilka oniemieje na widok tak jawnej groźby. Ona i Bartek wezmą to początkowo za żart, chociaż w głębi siebie zapewne zdają sobie sprawę z tego, że ktoś wysyła tajemniczą, ukrytą wiadomość o bezpieczeństwie Norberta... Takie zachowania nie są bowiem normalne.

Bartek z Olkiem na tropie sprawców prowokacji

Miedzianowski weźmie sobie za cel odnalezienie sprawców zdarzenia. Razem z Olkiem nie pozwolą, by komuś uszło to na sucho. Niestety w 3883 odcinku "Pierwszej miłości" Bartek źle wytypuje sprawców. Pech zechce, że przyuważy dwóch nastolatków, którzy schowają się za drzewem z pluszakiem w ręku. Zaczną naśmiewać się z czegoś w telefonie, a lekarza opanuje szał. Naskoczy na chłopców, od razu zakładając, że to oni oderwali pluszakom głowy i teraz mają z tego ubaw. Nie przewidzi, że ktoś inny może stać za szokującymi wydarzeniami.

Bartek pobity w 3883 odcinku "Pierwszej miłości"

Zdradzamy, że w 3883 odcinku "Pierwszej miłości" atak na nastolatków nie przyniesie żadnych korzyści. Wręcz przeciwnie, Miedzianowski narazi się bratu złapanego chłopaka. Ten wymierzy sprawiedliwość na własną rękę. Dorwie lekarza i zemści się za oskarżenia. Czy ktoś z Wadlewa wreszcie odkryje, że Mateusz ukrywa się w domu staruszki? Emilka może mocno się zdziwić, że głupi żart to wcale nie są zagrania miejscowych wyrostków, a atak kryminalisty.