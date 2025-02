Pierwsza miłość, odcinek 3954: Bartek poprowadzi ciążę Lilki?! Kinga nigdy mu tego nie wybaczy - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3954 - piątek, 14.02.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3954 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek z nadzieją rozpocznie nowy etap w swoim życiu zawodowym. Po wielu trudnościach i zawirowaniach w końcu dostanie szansę na stabilną pracę w państwowej przychodni, gdzie będzie mógł skupić się na leczeniu pacjentów. Wydaje się, że wszystko wreszcie zacznie się układać, ale los przyszykuje dla niego ogromne zaskoczenie.

Bartek w 3954 odcinku "Pierwszej miłości" zacznie nową pracę! Od początku będzie w szoku

Bartek ledwo otworzy gabinet, a już będzie musiał zmierzyć się z trudnym przypadkiem. Do jego gabinetu w 3954 odcinku serialu "Pierwsza miłość" wejdzie Lilka! Kiedy Bartek zobaczy swoją pacjentkę, zamarznie. Przecież doskonale wie, kim jest ta kobieta! To przez nią życie Kingi wywróciło się do góry nogami, a teraz miałby jej pomagać w ciąży?! Lekarz nie ukryje zdenerwowania, ale będzie musiał zachować profesjonalizm. Co zrobi w tej sytuacji?

Bartek w "Pierwszej miłości" poprowadzi ciążę Lilki? Kinga może mu tego nie wybaczyć!

W 3954 odcinku serialu "Pierwsza miłość" Bartek będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony, jako lekarz nie może odmówić pomocy pacjentce, ale z drugiej strony, to Lilka - kobieta, która zraniła Kingę i przyczyniła się do jej osobistej tragedii. Każda decyzja, którą podejmie, może mieć poważne konsekwencje!Czy Bartek zdecyduje się na profesjonalizm i poprowadzi ciążę Lilki? Może jednak uzna, że nie chce mieć nic wspólnego z kobietą, która zniszczyła życie jego bliskiej osoby?