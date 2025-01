Pierwsza miłość, odcinek 3930: Melka podaruje Piotrkowi drogocenny prezent. Zgodzi się na wyjazd z ukochaną za granicę? - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3930 - poniedziałek, 13.01.2025, o godz. 18 w Polsacie

W 3930 odcinku "Pierwszej miłości" Melka sprezentuje Piotrkowi drogocenny prezent. Policjant nadal nie wie, że ukochana weszła w szemrane, mroczne interesy, które bynajmniej nie mają nic wspólnego z legalnymi źródłami zarobku. Niemniej jednak, przyszywana córka Marysi (Aneta Zając) nie zrezygnuje z miłości do Piotrka, mimo iż sama prosi się o kłopoty. Podejrzany Jewgienij zacznie coraz bardziej naciskać.

Prezent Melki dla Piotrka. Tak go przekupi?

W 3930 odcinku "Pierwszej miłości" Melka spotka się z ukochanym w "Barbarianie". Na miejscu pokaże mu drogocenny podarunek, który dla niego wybierze. Policjant ze zdziwieniem otworzy pudełko, w którym zobaczy drogi zegarek. Zdziwi się, że Melka aż tak hojnie podeszła do sprawy. Wreszcie dogłębnie zainteresuje się tym, co dziewczyna wyprawia za jego plecami? Dziwne ruchy Melki wymykają się spod kontroli.

Melka zaproponuje wyjazd za granicę

Na prezencie w 3930 odcinku "Pierwszej miłości" się nie skończy. Melka zacznie mówić ukochanemu o planach wyjazdu za granicę. Postanowi wyjechać wraz z Piotrkiem oraz Anką (Anna Pentz) i Kamilem (Igor Paszczyk).Czy wspólny wypad we czwórkę to naprawdę urlop i przyjemny czas, czy raczej próba ucieczki i trzymania policjanta z dala od kłopotów? To się okaże w kolejnych odcinkach "Pierwszej miłości".