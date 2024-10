Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3876: Kacper oświadczy się Marysi w rocznicę związku? Znajdzie listy miłosne i to popchnie go do działania - ZDJĘCIA

W 3876 odcinku "Pierwszej miłoścI" Kacper (Damian Kulec) podejmie ważną decyzję. Czy oświadczy się Marysi (Aneta Zając), z którą tyle przeżył i tyle go łączy? Właśnie w 3876 odcinku serialu "Pierwsza miłość" minie rok od dramatycznego zamachu w klinice We-Med. To wtedy Nowaczyk został ranny, lekarze walczyli o jego życie, a potem rozpoczęła się historia z amnezją i chorymi zapędami pielęgniarki Basi (Anna Jarosik). Kacper przypomni sobie szokujące wydarzenia, a znalezienie listów od ukochanej popchnie go w stronę poważnych deklaracji.