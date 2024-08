Pierwsza miłość, odcinek 3856: Piotrek i Melka nie zdołają uciec przed Reterskim! Szybko okaże sie jak potężny jest mąż Melki - ZDJĘCIA

"Pierwsza miłość" odcinek 3856 - piątek, 20.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

Melka i Piotrek w 3856 odcinku "Pierwszej miłości" nie będą w stanie zakończyć łączącego ich romansu mimo zagrożenia ze strony Reterskiego! Nieobliczalny i zaborczy mąż Melki nigdy nie da jej rozwodu, nie pozwoli na to, by odeszła od niego do Piotrka. Prędzej zabije ukochaną niż zgodzi się na rozstanie!

Co Reterski zrobi Piotrkowi, by zemścić się za zdradę Melki?

Zdrada Melki w odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach stanie się dla Remigiusza impulsem do pozbycia się rywala wszelkimi możliwymi sposobami, nie zważając na konsekwencje. Zniszczenie Piotrka stanie się dla Reterskiego nadrzędnym celem! Ale będzie to robił powoli, czując sadystyczną przyjemność z tego, że kochanek Melki w końcu dostanie to, na co zasłużył. A ponieważ Reterski jest byłym wojskowym, obecnie bardzo bogatym i ustawionym wśród wpływowych znajomych biznesmenem, to Piotrek będzie miał się czego bać.

Mąż Melki nie pozwoli na jej ucieczkę z Piotrkiem z Polski

W 3856 odcinku "Pierwszej miłości" Piotrek nie będzie miał wątpliwości, że problemy w pracy w policji i nie tylko to "zasługa" mściwego Reterskiego. Załamany spotka się z Melką i spróbuje przekonać ją, żeby razem uciekli z kraju. Szybko jednak okaże się, że nie docenili wpływów i determinacji męża Melki. Zakochani nie zdołają więc uciec! Co tym razem zrobi Reterski? To oczywiste, że będzie chciał zabić Piotrka, ale to dopiero finał jego planu zemsty na policjancie.

Do realizacji planu Reterskiego w 3856 odcinku "Pierwszej miłości" potrzebny będzie Kamil "Biały" (Igor Paszczyk), nowy współpracownik biznesmena, którego z Melką łączy znacznie więcej, niż oboje kiedykolwiek mogli przypuszczać. Chodzi o tajemnice z ich bolesnej przeszłości, trudne dzieciństwo i to, co wówczas razem przeszli.