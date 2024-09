Pierwsza miłość, odcinek 3855: Kaśka zajmie się córką Jolki! Dojdzie do katastrofy?

Pierwsza miłość, odcinek 3852. Jolka zwali opiekę nad córeczką na Mikiego. On tego nie wytrzyma!

Pierwsza miłość, odcinek 3856: Tajemnicza paczka Śmiałka zawstydzi całą wieś! Co takiego zamówi Sołtys?

Tylko Miki i Fabian będą się zajmowali córeczką Jolki w nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość”?

W nowym, 12. sezonie serialu „Pierwsza miłość” Jolka nie zapała do córeczki nagłą, bezwarunkową miłością. Nie zmieni nastawienia do życia i nie będzie miała zamiaru zrezygnować z ulubionych sposobów spędzania czasu. To Miki okaże się wspaniałym młodym tatą. Będzie przewijał dziecko, gotował, sprzątał, prasował, podczas gdy Jolka będzie siedzieć na sofie piłując paznokcie. Miki będzie gonił resztkami sił i zacznie być coraz bardziej sfrustrowany. W końcu Fabian postanowi porozmawiać z córką.

Kaśka „przejmie” córkę Jolki w 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

W 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Fabian pojawi się z wnuczką w Barbarianie. Będzie chciał chociaż na chwilę odciążyć Mikiego. Jolka natomiast będzie miała swoje plany. Fabianowi nie dane będzie jednak spędzić miło czasu. Dojdzie do niefortunnego zdarzenia i opiekę nad małą przejmie Kaśka. Czy ma doświadczenie z niemowlętami? Okaże się, że chyba nie, bo wszystko będzie zmierzać do katastrofy. Na szczęście pojawi się Lucynka, na której widok serce Kaśki znowu się roztopi.

Kaśka wciąż zakochany w Lucynce, którą spotka w Barbarianie w 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość”

W 3855. odcinku serialu „Pierwsza miłość” Kaśka znowu spotka Lucynkę, swoją byłą dziewczynę i nadal wielką miłość. To on w 3810. odcinku "Pierwszej miłości" wbrew sobie zorganizował jej wesele z Maurycym, które złamało mu serce. Cały czas uważa Lucynkę za „wspaniałego człowieka” i „cudowną osobę” i wciąż liczy na to, że zostawi męża i znowu będą razem. Czy w jakiś magiczny sposób połączy ich w 3855. odcinku „Pierwszej miłości” dziecko Jolki? Oglądajcie serial 19 września!

„Pierwsza miłość" odcinek 3855 - czwartek, 19.09.2024, o godz. 18 w Polsacie