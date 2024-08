Pierwsza miłość, odcinek 3849: Szczęście Kaliny i Oskara po ślubie nie potrwa długo! Dotrą do nich straszne wieści i będą musieli szybko wrócić z Włoch - ZDJĘCIA

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

"Pierwsza miłość" odcinek 3849 - środa, 11.09.2024, o godz. 18 w Polsacie

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" Kalina i Oskar będą beztrosko spędzać czas po ślubie we Włoszech, jednak sielanka nie potrwa długo! Ich zagraniczna podróż poślubna, która zapowiadała się na prawdziwe spełnienie marzeń, zostanie w jednej chwili brutalnie przerwana. Zamiast cieszyć się romantycznymi chwilami nad malowniczym jeziorem Como, nowożeńcy otrzymają druzgocące wiadomości z Polski, które zmuszą ich do natychmiastowego powrotu. Cóż takiego się wydarzy, że ich świeżo odnalezione szczęście stanie pod znakiem zapytania?

Marlenka, córka Kaliny znajdzie się w niebezpieczeństwie?

Kalina i Oskar zamiast cieszyć się spokojem, w 3849 odcinku "Pierwszej miłości" usłyszą druzgocące wieści od Anki (Anna Pentz). Kobieta dowie się, że jej ukochana córeczka, Marlenka (Amelia i Emilia Baranowskie), może być w poważnym niebezpieczeństwie! Mała dziewczynka, która została pod opieką Magdy (Anna Głosek), siostry Kaliny, nagle przestanie odpowiadać na telefony, co wywoła u ukochanej Oskara ogromny niepokój. Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, kiedy Marlenka zniknęła bez śladu, co przywodzi na myśl najgorsze scenariusze. Przypomnijmy, że Kalina już raz przeżyła koszmar, gdy jej córka zniknęła, co wywołało u niej traumę, której skutki odczuwa do dziś.

Ostatecznie ukochana Białego (Igor Paszczyk) zawiadomi Oskara i Kalinę o niepokojących sytuacjach związanych z Marlenką i to właśnie jej telefon sprawi, że para w trybie natychmiastowym postanowi wrócić do Polski. Kiedy Kalina usłyszy, że jej ukochana córeczka, Marlenka, może być w poważnym niebezpieczeństwie, cały ich świat legnie w gruzach.

Kalina i Oskar wrócą do Polski. Czy zdążą dotrzeć na czas?

W 3849 odcinku "Pierwszej miłości" Kalina i Oskar niemalże natychmiast spakują się i wrócą z Włoch do Polski licząc desperacko, że z Marlenką na pewno będzie wszystko w porządku! Czy Kalina po raz kolejny będzie musiała zmierzyć się z dramatem utraty dziecka? Czy ich miłość i dopiero co przypieczętowane małżeństwo przetrwa kolejną próbę? A może to dopiero początek jeszcze większych kłopotów, które czekają na młode małżeństwo? O tym przekonamy się już wkrótce!