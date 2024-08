Pierwsza miłość. Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon? Data premiery kolejnych odcinków

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon "Pierwszej miłości"?

Premiera nowego sezonu "Pierwszej miłości" odbędzie się już niedługo, po przerwie wakacyjnej! Emisja została zaplanowana na 2 września 2024 roku w telewizji Polsat. Kolejne odcinki kultowej produkcji będą emitowane od poniedziałku do piątku o godzinie 18:00. Dla tych, którzy nie zdążą obejrzeć ich na żywo, dostępne będą również online na platformie Polsat Box Go.

"Pierwsza miłość" - Nowe postacie, nowe wyzwania

Już od pierwszych odcinków widzowie będą mieli okazję poznać nowych bohaterów, którzy z pewnością namieszają w życiu głównych postaci. Szczególną uwagę zwróci tajemniczy Dawid, którego obecność w życiu Marysi Domańskiej (Aneta Zając) nie będzie przypadkowa. Zatrudni się w klinice, aby być jak najbliżej niej, co od razu wzbudzi podejrzenia.

Co będzie kryć się za działaniami tajemniczego Dawida? Czy będzie to początek nowego romansu, czy raczej intryga, która może zagrozić stabilności dotychczasowych relacji? Dawid nie będzie jedyną nową twarzą - na ekranie pojawi się również kapitan Cezary Duraj, który skradnie serce niejednej bohaterki, ale jego uwaga skupi się na Idze (Waleria Gorobets).

Kalina i Oskar w ogniu nowych problemów

Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów nowego sezonu "Pierwszej miłości" będzie ślub Kaliny (Magdalena Wieczorek) i Oskara (Filip Gurłacz). Mimo wielu przeciwności losu, para postanowi zrealizować swoje marzenie o idealnym weselu, które ma odbyć się w malowniczej scenerii Włoch? Jednak czy rzeczywiście wszystko pójdzie zgodnie z planem? Na horyzoncie znów pojawi się zazdrosna do granic możliwości Oliwka (Anastazja Małocha), która nie będzie mogła pogodzić się z faktem, że życie Kaliny i Oskara układa się tak szczęśliwie.

Śmierć, która wstrząśnie wszystkimi

W nowym sezonie "Pierwszej miłości" nie zabraknie również wątków dramatycznych. Już teraz wiadomo, że jeden z bohaterów pożegna się z życiem, co zostanie przedstawione w mocno emocjonalnych scenach na cmentarzu. Kto to będzie? Twórcy serialu trzymają tę informację w tajemnicy, co jeszcze bardziej podgrzewa atmosferę wokół nadchodzących odcinków. Jedno jest pewne – śmierć ta wpłynie między innymi na Lucynkę (Delfina Wilkońska) oraz małą Lusię (Kaja Ośnicka).