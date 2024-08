Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3847: Reterski włamie się do mieszkania Piotrka! Ukochany Melki zginie na jej oczach?

W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Remigiusz Reterski (Stefan Pawłowski) nie cofnie się przed niczym, aby odzyskać kontrolę nad swoją żoną Melką (Ewa Jakubowicz). Zazdrosny mąż, podejrzewający, że Melka ponownie spotyka się z Piotrkiem (Michał Mikołajczak), postanowi działać bez skrupułów. W jego oczach Melka to nadal jego własność, a Piotrek - wróg, którego trzeba wyeliminować. W 3847 odcinku "Pierwszej miłości" Reterski włamie się do mieszkania Piotrka, trzymając w dłoni broń! Czy to spotkanie zakończy się tragedią na oczach zrozpaczonej Melki?