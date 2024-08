Pierwsza miłość

Pierwsza miłość, odcinek 3846: Wiki wróci do Olka? Pamela zniszczy jej związek z Massimo!

W nadchodzącym 3846 odcinku "Pierwszej miłości" Wiki (Halszka Lehman), która po powrocie do Wadlewa starała się na nowo poukładać swoje życie u boku przystojnego Massimo (Leonardo Marques), napotka na swojej drodze nieoczekiwaną przeszkodę. Pamela (Monika Fronczek), niezadowolona z dotychczasowego życia i rozpadu małżeństwa z Kulasem (Marcin Sztabiński), zacznie zbliżać się do Włocha, co może poważnie zachwiać związkiem Wiki i Massimo. Czy ten romans doprowadzi do tego, że Wiki wróci do swojego dawnego partnera Olka (Krzysztof Wieszczek)? Więcej szczegółów poniżej!