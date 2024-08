Pierwsza miłość

Pierwsza miłość. Intryga Celiny i Romana spali na panewce. Przez Massima tego małżeństwa już nie uda się uratować?

W zakończonym już sezonie serialu „Pierwsza miłość” Wiki (Halszka Lehman) powróciła do Wadlewa. Nie sama – u jej boku pojawił się przystojny Włoch Massimo (Leonardo Marques). Sama Wiki też zaprezentowała się we wsi bardzo atrakcyjnie – nowe, seksowne ubrania zaszokowały wadlewianki. Massimem zainteresowała się Pamela (Monika Fronczek), do tej pory przygnębiona romansem męża. Dla Celiny (Grażyna Zielińska) to dobra wiadomość, ponieważ żona Romana (Lech Dyblik) chce powrotu Wiki i Olka (Krzysztof Wieszczek) do siebie. By tak się stało, razem uknują intrygę, która… nie wypali