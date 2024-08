Pierwsza miłość. Biznes Julity, Borysa i Filipa skazany na porażkę? Wszystko przez cwaniaka

Pierwsza miłość. Koniec życia Artura w Wadlewie? Po powrocie do Doroty wróci do Wrocławia?

Julita i Borys rozstaną się w nowym sezonie serialu „Pierwsza miłość”?

Julita (Dagmara Bryzek) i Borys (Patryk Cebulski) wydają się być doskonale do siebie dopasowani. Zarówno ona, jak i on są mistrzami w sztuce intrygowania. Julita nawiązała romans z Wenerskim (Przemysław Sadowski), chociaż była jeszcze w związku z jego synem. Na Filipie (Dominik Smaruj) chyba jednak nie zrobiło to aż tak wielkiego wrażenia, bo wciąż myślał o dawnej dziewczynie. Nawet wtedy, kiedy zaczęła się już spotykać z Borysem. Do tego stopnia, że zamieszkał z nią i jej znajomymi, kiedy sam już miał nową-starą partnerkę, Igę (Waleria Gorobets). Julita ma też dobrą stronę – pomogła Ance (Anna Pentz) rozprawić się z jej oprawcami, sama sporo przy tym ryzykując. Borys natomiast chciał omotać swoją szefową, Grażynę (Grażyna Wolszczak). Na szczęście, jego nieuczciwe zamiary w porę odkrył Michał (Wojciech Błach). Julita i Borys są aż za bardzo do siebie podobni – czy taki związek może przetrwać?

Julita i Borys rozkręcą szemrany biznes z suplementami dzięki Filipowi w odcinkach „Pierwszej miłości”?

W zakończonym już sezonie serialu „Pierwsza miłość” przed wakacjami Borys rozpoczął realizację swojego planu osiągnięcia wielkiego sukcesu finansowego. Wpadł na pomysł związany z suplementami na odchudzanie. Potrzebny był mu tylko wkład finansowy, który miał zapewnić Filip, prosząc o pieniądze bogatego ojca.

Cwany Borys jednak przekombinuje w kolejnym sezonie serialu „Pierwsza miłość”?

W nowych odcinkach serialu „Pierwsza miłość” po wakacjach Julita, Borys i Filip nadal będą rozwijać biznes związany z suplementami. Wydawałoby się, że charakter Borysa i jego skłonności do krętactwa są dobrze znane, ale jednak nie do końca. Borys zaskoczy Julitę i Filipa coraz dziwniejszymi pomysłami na sprzedaż pseudomedycznych specyfików na odchudzanie. W pewnej chwili zacznie udawać syna Wenerskiego. To doprowadzi do wielkiej katastrofy. Borys wreszcie poniesie karę za swoje szwindle...