Na Wspólnej, odcinek 3920: Koniec Moniki i Bruna?! Nakryje ją z Damianem i zrezygnuje z kolejnego kroku?

"Na Wspólnej" odcinek 3920 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.10 w TVN

W 3920 odcinku "Na Wspólnej" Bruno zdecyduje się na kolejny krok w swoim związku z Moniką i postanowi z nią zamieszkać, czym wprawi ją w niezłe zakłopotanie! A to dlatego, że Cieślikowa dopiero co znów zacznie spotykać się z Damianem, gdy ten rozstanie się z Martyną (Anna Kózka), a na dodatek padnie ofiarą złodziejki na ślubie Renaty (Marta Jankowska) i Sławka (Mariusz Słupiński). Ale na szczęście, w obu przypadkach będzie mógł liczyć na wsparcie swojej żony, co doprowadzi Krawczyka do wybuchu zazdrości. I słusznie, gdyż małżonkowie faktycznie będą mieli się ku sobie, ale oczywiście Monika mu się do tego nie przyzna. A wręcz przeciwnie, gdyż w 3919 odcinku "Na Wspólnej" okłamie go w sprawie swojego rozwodu z Damianem, gdy ten niespodziewanie zjawi się w ich mieszkaniu po ostatnim seksie!

Bruno postanowi wprowadzić się do Moniki w 3920 odcinku "Na Wspólnej"!

Ale oczywiście w 3920 odcinku "Na Wspólnej" Krawczyk nie będzie tego świadomy i da się nabrać na to, iż małżonkowie chcą w samotności porozmawiać o jego szczegółach. Dlatego wyjdzie, choć oni w tym czasie znów wylądują w łóżku! Jednak zakochany Bruno wciąż będzie ślepo wierzył swojej ukochanej i nawet zacznie ją przepraszać za swoje ostatnie wybuchy, zapewniając przy tym, że to więcej się nie powtórzy. I w 3920 odcinku "Na Wspólnej" kolejny raz postanowi udowodnić jej, że naprawdę mu na niej zależy. Dlatego zdecyduje się do niej przeprowadzić, na co jednak ona nie zareaguje pozytywnie! A wszystko przez to, iż da sobie sprawę, że dalsze schadzki z Damianem będą zagrożone. I choć spróbuje odwieźć kochanka od tego pomysłu, to on jednak pozostanie nieugięty i czym prędzej popędzi po swoje rzeczy!

Szokujące odkrycie Krawczyka zakończy jego związek z Cieślikową w 3920 odcinku "Na Wspólnej"?

A pod jego nieobecność w 3920 odcinku "Na Wspólnej" w mieszkaniu znów pojawi się Cieślik, któremu żona powie o przeprowadzce kochanka, czym kompletnie go załamie. A to dlatego, że Damian zda sobie sprawę, że to najpewniej całkowicie przekreśli szansę na naprawienie ich małżeństwa, ale oczywiście Monika zacznie go pocieszać, że tak wcale nie będzie. I wtedy w 3920 odcinku "Na Wspólnej" do środka wkroczy Bruno, którego ich widok mocno zszokuje! Szczególnie, że w tym momencie jego wcześniejsze przypuszczenia się sprawdzą. Jak wówczas zareaguje Krawczyk? Czy zrezygnuje z przeprowadzki do Moniki i zakończy ich związek? A może jednak postanowi zawalczyć o kochankę, w której także będzie szaleńczo zakochany? I co wówczas zrobi Cieślikowa? Tego dowiemy się już niebawem!