Na sygnale. Wanda nie pozwoli odejść Beniowi. Zrobi wszystko, by ich małżeństwo przetrwało - ZDJĘCIA

Benio może odzyskać radość życia w „Na sygnale” po wakacjach

W nowym sezonie „Na sygnale” Benio przypomni sobie, jak Wiktor (Wojciech Kuliński) przestrzegał go przed Wandą, a on – zakochany bez pamięci – nie chciał słuchać. Vick poczuje się wypalony, pozbawiony ochoty do życia przez ciągłe zastanawianie się, co nowego czeka go ze strony nieprzewidywalnej żony. To, co go niegdyś w niej fascynowało, zacznie męczyć. Benio jest mężczyzną szukającym spokoju i stabilności, nie ciągłego szaleństwa. „Świat seriali” zawyrokował, że jedynie bez Lisickiej doktor Vick może odzyskać radość życia.

Wanda zrobi wszystko, by zatrzymać Benia w „Na sygnale”

W serialu „Na sygnale” po wakacjach sprawy sercowe Wandy i Benia nie pójdą ani po jej ani po jego myśli. W ich skomplikowanej relacji nic nie będzie proste, bo w walecznym charakterze Lisickiej nie ma miejsca na coś tak świadczącego o słabości, jak poddanie się. Zwłaszcza że Wanda coraz bardziej będzie sobie zdawać sprawę z wyjątkowości Vicka. Tym mocniej, im bardziej on będzie się od niej oddalał. Pełne czułości zdjęcia z nowego sezonu wskazują, że w ich serii wzlotów i upadków będzie miejsce na namiętność, która może wiele naprawić w ich związku. Lisicka nie odpuści, jak napisano w „Świecie seriali”!

Basia i Benio, a może Róża i Benio w nowym sezonie serialu „Na sygnale”?

Tylko wolny Benio będzie w stanie zainteresować się inną kobietą, niż Wanda. Fani serialu „Na sygnale” od dawna widzą go z Basią (Anna Wysocka-Jaworska). Ale – jak doniósł „Świat seriali” – Vick zacznie się oglądać za Różą Potocką (Adrianna Jagiełło). Wiele wskazuje na to, że nowa ratowniczka nie zaskarbi sobie sympatii koleżanek i kolegów z bazy. Może tylko Benio ją polubi…?