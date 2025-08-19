Na sygnale. Wanda nie pozwoli odejść Beniowi. Zrobi wszystko, by ich małżeństwo przetrwało - ZDJĘCIA

Anna Kilian
Anna Kilian
2025-08-19 11:35

W serialu "Na sygnale" niewątpliwie Wanda (Anna Lemieszek) kocha Benia (Hubert Jarczak), ale na swój szalony, nieprzewidywalny sposób. Nie gorszy od innych, ale doprowadzający go czasem do szału. Vick łaknie spokoju i stabilności. Być może żona będzie w stanie się zmienić, by mu to zapewnić i zatrzymać przy sobie. Benio ją kocha, więc może jeszcze nie wszystko stracone w tym małżeństwie…?

Benio może odzyskać radość życia w „Na sygnale” po wakacjach

W nowym sezonie „Na sygnale” Benio przypomni sobie, jak Wiktor (Wojciech Kuliński) przestrzegał go przed Wandą, a on – zakochany bez pamięci – nie chciał słuchać. Vick poczuje się wypalony, pozbawiony ochoty do życia przez ciągłe zastanawianie się, co nowego czeka go ze strony nieprzewidywalnej żony. To, co go niegdyś w niej fascynowało, zacznie męczyć. Benio jest mężczyzną szukającym spokoju i stabilności, nie ciągłego szaleństwa. „Świat seriali” zawyrokował, że jedynie bez Lisickiej doktor Vick może odzyskać radość życia.

Wanda zrobi wszystko, by zatrzymać Benia w „Na sygnale”

W serialu „Na sygnale” po wakacjach sprawy sercowe Wandy i Benia nie pójdą ani po jej ani po jego myśli. W ich skomplikowanej relacji nic nie będzie proste, bo w walecznym charakterze Lisickiej nie ma miejsca na coś tak świadczącego o słabości, jak poddanie się. Zwłaszcza że Wanda coraz bardziej będzie sobie zdawać sprawę z wyjątkowości Vicka. Tym mocniej, im bardziej on będzie się od niej oddalał. Pełne czułości zdjęcia z nowego sezonu wskazują, że w ich serii wzlotów i upadków będzie miejsce na namiętność, która może wiele naprawić w ich związku. Lisicka nie odpuści, jak napisano w „Świecie seriali”!

Basia i Benio, a może Róża i Benio w nowym sezonie serialu „Na sygnale”?

Tylko wolny Benio będzie w stanie zainteresować się inną kobietą, niż Wanda. Fani serialu „Na sygnale” od dawna widzą go z Basią (Anna Wysocka-Jaworska). Ale – jak doniósł „Świat seriali” – Vick zacznie się oglądać za Różą Potocką (Adrianna Jagiełło). Wiele wskazuje na to, że nowa ratowniczka nie zaskarbi sobie sympatii koleżanek i kolegów z bazy. Może tylko Benio ją polubi…?

Na sygnale. Wanda (Anna Lemieszek), Benio (Hubert Jarczak)
10 zdjęć

Polecany artykuł:

Na sygnale. Piotr będzie walczył o życie w nowym sezonie. Czy on też zniknie z …
Na sygnale ZWIASTUN. Nowy sezon od 1 września