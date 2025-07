Na sygnale. Wanda nie polubi Róży? Nowa ratowniczka w Leśnej Górze będzie zagrożeniem dla jej małżeństwa - ZDJĘCIA

Róża przybyła do Leśnej Góry w poprzednim sezonie „Na sygnale”

Róża to nowy nabytek w bazie w Leśnej Górze. Choć miła i sympatyczna, jakoś nie podbiła serc koleżanek i kolegów, przynajmniej na razie. Winę ponosi przede wszystkim jej nazwisko. Ratownicy podejrzewają, że jest spokrewniona ze Stanisławem Potockim (Marcin Grzymowicz). Trafiła do nowej pracy ze względu na to, iż była ofiarą mobbingu w poprzedniej – tak utrzymuje. W nowych odcinkach zwróci na siebie uwagę Benia…

Urok Róży rozsierdzi Wandę w kolejnym sezonie „Na sygnale”?

Wanda niewątpliwie kocha Benia w serialu „Na sygnale”. Zgrzyty, które się między nimi zdarzają, wynikają z jej niepokornej natury, charakteru niepozwalającego przewidzieć własnych emocji, zagadkowych nawet dla niej samej. Doktora Vicka ta nieprzewidywalność żony jednocześnie męczy i fascynuje. Pojawienie się Róży w bazie ratowników może jeszcze bardziej skomplikować ich relacje. Lisicka jest przecież niemal chorobliwie zazdrosna o męża. A Potocka wniesie ze sobą „urok nowości”, któremu niektórzy nie będą mogli się oprzeć...

Róża zagrozi małżeństwu Wandy w „Na sygnale” we wrześniu?

Jesienią w „Na sygnale” temperatura związku Wandy i Benia nie ostygnie. Słupek rtęci poszybuje w górę przez pojawienie się Róży w bazie. Podejrzliwa Wanda zacznie się obawiać, że nowa koleżanka odbierze jej męża. Czy słusznie? Może będzie usiłowała się do niej zbliżyć, by wysondować, z kim naprawdę ma do czynienia? Czas szybko biegnie i już za niecałe dwa miesiące dowiemy się, co wydarzy się między Wandą, Beniem a Różą.