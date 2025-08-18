Na sygnale. Benio odkocha się w Wandzie. Bez niej znowu poczuje, że życie może być piękne - ZDJĘCIA

Życie znowu stanie się piękne dla Benia w „Na sygnale”

Vick zgodzi się ze swoim przyrodnim bratem, Wiktorem (Wojciech Kuliński), że jego ostrzeżenia przed Wandą były trafne. Czy pożałuje pochopnej decyzji o ślubie? W nowych odcinkach możemy być świadkami rozpadu burzliwego małżeństwa. Wyczerpany Benio nie będzie mieć już siły w nowym sezonie „Na sygnale”, by toczyć kolejne batalie z trudną Wandą. Wciąż będzie rozpamiętywał śmierć Kuby, którą mocno przeżył w poprzednim sezonie. Dlatego przestanie mieć ochotę tracić czas na negatywne emocje. Powoli, powolutku zacznie odżywać. Tym bardziej, im dalej będzie się odsuwał od Wandy. Tylko bez niej poczuje, że życie czasami może być piękne – jak to ujął „Świat seriali”.

Basia i Benio razem w serialu „Na sygnale”?

Jeżeli Benio będzie znowu wolny w kolejnym sezonie „Na sygnale”, to może otworzy się na nowe uczucie, które sprawi, że będzie szczęśliwy? Blisko jest Basia (Anna Wysocka-Jaworska), którą fani serialu chętnie by z nim połączyli. Kiedy skończy się jego małżeństwo z Lisicką, może coś między nimi zaiskrzy.

Basia i Róża zawalczą o Benia we wrześniu w „Na sygnale”?

Nie tylko Basia może zwrócić uwagę Benia w nowym sezonie „Na sygnale”. Urok nowości może sprawić, że doktor Vick zainteresuje się nową ratowniczką Różą Potocką (Adrianna Jagiełło). Ciekawe, czy dojdzie między nimi do rywalizacji…