Na sygnale, odcinek 733: Iga jak Wanda? Ukochana Dobromira zaszokuje ratowników, kiedy pokaże prawdziwą twarz. Lisicki pojmie swój błąd? - ZDJĘCIA

„Na sygnale" odcinek 733 „Sto lat!” - poniedziałek, 01.12.2025, o godz. 21.55 w TVP2

W poprzednim sezonie serialu „Na sygnale" Dobromir krótko smalił cholewki do Karoliny (Klaudia Janas). Zaprosił ją na randkę tak, że poczuła się obrażona, więc nic nie wyszło z ewentualnego zacieśnienia ich relacji. Chciał uczyć ją technik kontroli...

Wyrachowana Iga w „Na sygnale”

Dobromir zadurzył się w Idze od pierwszego wejrzenia, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze tego pożałuje. I chyba tylko on nie widzi, jaka jest naprawdę. W finale „Na sygnale" przed wakacjami ratownicy usłyszeli od niej, że w doktorze Lisickim najbardziej ceni jego uległość i że jest „potulny”, jak „jej koniki”.

Chamska Iga w 733. odcinku „Na sygnale”

W nowym sezonie serialu „Na sygnale” Dobromir wpadnie w spore miłosne tarapaty. Będzie tak zakochany w Idze, że nawet nie zauważy, kiedy ona pokaże prawdziwą twarz. Za to inni ratownicy od razu spostrzegą lekceważenie, jakie instruktorka mu okazuje. Niektórzy widzowie zobaczą, że interesowna Iga chwilami może przypominać Wandę (Anna Lemieszek). To nie będzie dobry omen… W 733. odcinku, pierwszym kolejnego sezonu, Lisicki wyprawi przyjęcie urodzinowe w bistro „Pod kroplówką”. Podejmie tam przyjaciół z pracy i zaprosi też Igę. Ale wcale nie będzie miło, kiedy kolacja zmieni się w karczemną awanturę jej z Luigim (Saverio Fabbri). I to o pizzę. Kiedy Włoch ją przyniesie, ukochana Dobromira wrzaśnie, czym zaszokuje wszystkich obecnych:

- Co to jest?!

- Miała być typowo włoska... To jest z papryką, jak moja babcia robiła, nonna mia! (…) Dla Włocha peperoni to papryka, a ja jestem Włochem… Sono Italiano, Italiano vero… - zacznie się tłumaczyć przerażony jej wybuchem Oleone.

- Ale proszę do mnie nie mówić po włosku! Co pan ze mnie robi, idiotkę?! Że nie rozumiem?!

- Mamma mia… - Luigi nie będzie rozumiał, o co tyle hałasu.

- Po polsku, ty makaroniarzu!!! - popisze się chamstwem Iga.

- Dlaczego mnie nie bronisz?! Co z ciebie za mężczyzna?! - zacznie się domagać interwencji od Dobromira.

Ratownikom zrzednie mina, kiedy przekonają się, jaka naprawdę jest Iga. A kiedy Lisicki przejrzy na oczy...?