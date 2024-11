Na sygnale, odcinek 646: Piotr wróci do mieszkania Strzeleckich! Martyna wybaczy niewiernemu mężowi ze względu na ich córkę? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 646 - środa, 11.12.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 646 odcinku "Na sygnale" Strzeleccy wreszcie do siebie wrócą? Zdradzamy, że Martyna i Piotr mocno wezmą sobie do serca słowa psychologa dziecięcego, do którego trafią, gdy Lidzia zaatakuje w przedszkolu jednego z kolegów. Specjalista uświadomi małżonków, że ich córka mogła w ten sposób zareagować na rozpad ich rodziny, z którym po prostu nie jest w stanie sobie poradzić. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że między jej rodzicami nie jest najlepiej, skoro jej ojciec z nimi nie mieszka, a na dodatek jej matka ciągle go odrzuca, choć on tak się stara. Oczywiście, Lidzia nie będzie świadoma tego, co zaszło między jej rodzicami i że Piotr teraz tylko gra tego dobrego po zdradzie Martyny i swoim romansie z Karoliną (Klaudia Janas), ale cała ta sytuacja odbije się na niej równie mocno, jak na jej rodzicach. Dlatego w 646 odcinku "Na sygnale" podejmą oni stosowne kroki.

Martyna i Piotr znów razem dla dobra Lidzi w 646 odcinku "Na sygnale"!

Tym bardziej, że w 646 odcinku "Na sygnale" Martyna i Piotr wciąż będą jeździć razem karetką, co nie zmieni się od czasu powrotu Strzeleckiego do bazy w Leśnej Górze, po odkryciu, iże Wojtasek zatrudniła się dokładnie w tym samym miejscu co on. Oczywiście, ratownik nie będzie chciał mieć więcej nic wspólnego ze swoją kochanką, przez którą stracił ukochaną rodzinę, dlatego wróci z powrotem do swoich kolegów, a przede wszystkim żony. I to nie tylko w pracy, ale w 646 odcinku "Na sygnale" i w domu! A to dlatego, że Strzelecka w końcu zgodzi się na powrót niewiernego męża do ich mieszkania! Tyle tylko, że małżonkowie jeszcze nie będą spać razem, gdyż Piotr wyląduje na kanapie. Ale zarówno dla niego, jak i dla Lidzi to już i tak będzie dużo!

Niewierny Strzelecki wróci do rodziny na dobre w 646 odcinku "Na sygnale"?

Szczególnie, że w 646 odcinku "Na sygnale" będzie mieć w końcu oboje rodziców obok siebie, którzy zaczną spędzać z nią wspólnie czas tak samo jak wcześniej. I dzięki temu córka Strzeleckich wreszcie przestanie się smucić, a na jej buzi w końcu pojawi się dawno niewidziany uśmiech. Ale czy w 646 odcinku "Na sygnale" już tak zostanie? Czy Martyna zgodzi się na powrót niewiernego męża już na stałe? A może będzie to tylko jednorazowa akcja dla Lidzi? Czy Strzelecka będzie gotowa wybaczyć zdradzieckiemu Piotrowi? Czy małżonkowie wreszcie wrócą do siebie już na dobre? Tym bardziej, że Karoliną już raczej nie będą musieli się martwić, gdyż zajmie się nią Lisicki (Kamil Błoch). A zatem? Przekonamy się już niebawem!

Na sygnale. Perfidny plan Karoliny! Wyjawi, dlaczego zatrudniła się w jego bazie