Na dobre i na złe, odcinek 958: Poród Blanki w cieniu tragedii! Będzie trzeba pilnie ratować ciężarną

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" wspólne zamieszkanie z Krzyśkiem wyjdzie ciężarnej Blance na korzyść nie tylko pod kątem Mario, którego wcześniej oszuka, że to właśnie jej dawny ukochany jest ojcem jej dziecka i w ten sposób wraz z nim postanowi brnąć dalej w to kłamstwo, ale także i własnego porodu!

A to dlatego, że w 958 odcinku "Na dobre i na złe" właśnie w mieszkaniu Radwana rozpocznie się akcja porodowa lekarki! I całe szczęście, gdyż w tej sytuacji Milewska nie zostanie z tym sama, a na dodatek będzie mieć przy sobie specjalistę!

Blanka urodzi córeczkę w szpitalu w Leśnej Górze w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak poród Blanki w 958 odcinku "Na dobre i na złe" wcale nie odbędzie się w mieszkaniu Radwana tylko w szpitalu, gdzie Krzysiek natychmiast przywiezie swoją dawną ukochaną i odda ją pod opiekę jej przyjaciółki Glorii (Aleksandra Grabowska)!

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka zajmie się rodzącą Milewską, która powita na świecie córeczkę swoją i Mario - Ninę, czego oczywiście jej mąż nie będzie świadomy, gdyż Blanka ponownie go okłamie, tym razem w sprawie ojcostwa. A że Milewski zacznie śledzić dawnych ukochanych, to tylko utwierdzi się w wersji, że faktycznie może być ona dzieckiem Krzyśka!

Tuż po porodzie Milewska będzie musiała ratować inną ciężarną w 958 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak w 958 odcinku "Na dobre i na złe" Blance i tak nie przyjdzie zbyt długo nacieszyć się swoją córeczką! Ale spokojnie, gdyż wcale nie z winy Mario tylko innej pacjentki, która także będzie przebywać z nią na porodówce! A to dlatego, że jej stan gwałtownie się pogorszy, przez co lekarka sama będzie musiała ruszyć do akcji i to tuż po własnym porodzie!

I to nie tylko dlatego, że w międzyczasie w 958 odcinku "Na dobre i na złe" sama zmieni specjalizację i zamiast chirurgii wybierze jednak ginekologię i położnictwo, ale przede wszystkim z tego względu, że w akurat w tym momencie nie będzie w pobliżu żadnego innego specjalisty, przez co to Milewska będzie musiała się nią zająć, gdyż będzie liczył się czas! Czy Blance tuż po własnym porodzie uda się uratować inną pacjentkę? Tego dowiemy się już niebawem!