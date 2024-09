Na sygnale, odcinek 615: Romek uratuje stację w Leśne Górze! Martyna nie dopełni formalności - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 615 - środa, 16.10.2024, o godz. 22.25 w TVP2

W 615 odcinku "Na sygnale" Martyna wpadnie w panikę, gdy w stacji zjawi się kontrolerka z urzędu skarbowego. Tym bardziej, że Strzelecka zda sobie sprawę, że za bardzo skupiła się na nielegalnej działalności Huberta (Jakub Ormaniec) z fałszywą karetką i zaniedbała przy tym swoje obowiązki. A to dlatego, że w 615 odcinku "Na sygnale" wyjdzie na jaw, że jako kierowniczka zespołu nie dopełniła formalności, związanych z wyborem warsztatu do naprawy karetek, za co będą grozić surowe konsekwencje. Wówczas przyszłość całej stacji w Leśnej Górze stanie pod dużym znakiem zapytania, z czym oczywiście ratownicy nie będą mogli się pogodzić. Tym bardziej, że Hubert wciąż pozostanie bezkarny i być może to nawet on naśle na nich kontrolę, aby zemścić się na Martynie za to, że się temu przeciwstawi! Szczególnie, że już wcześniej zacznie jej grozić, ale wówczas z opresji uratuje ją Romek!

Romek znów ocali Martynę w 615 odcinku "Na sygnale"!

I nie inaczej będzie i w 615 odcinku "Na sygnale", gdyż Alek zobaczy tylko jedno wyjście w tej sytuacji. Klis namówi swojego przyjaciela, aby spróbował uwieść kontrolerkę z urzędu skarbowego, która w ten sposób mogłaby im odpuścić. W 615 odcinku "Na sygnale" Romek postanowi pójść za radą przyjaciela i dla dobra stacji zgodzi się poderwać Luizę, czemu z uwagą będą przyglądać się Martyna ze Zdzisiem (Jarosław Gruda). Tym bardziej, że wiele wskazuje na to, że mu się to uda, dzięki czemu ponownie ocali nie tylko Strzelecką, ale także i całą stację w Leśnej Górze. I znów zastąpi w tej roli nieobecnego Piotra (Dariusz Wieteska), który po swoim procesie przeniesie się w inne miejsce.

Martyna i Romek będą razem w nowych odcinkach "Na sygnale"?

Oczywiście, poświęcenie Romka w 615 odcinku "Na sygnale" nie ujdzie uwadze Martyny. Tym bardziej, że ratownik uratuje ją już po raz kolejny. Ale czy to wystarczy, aby mogłaby się z nim związać? Tym bardziej, że da Piotrowi jasno do zrozumienia, że będzie gotowa wybaczyć mu romans z Karoliną (Klaudia Janas), ale nie od razu. Choć po pojawieniu się kochanki męża na jego procesie wszystko się zmieni, gdyż Strzelecka znów go odepchnie. Czy zatem w 615 odcinku "Na sygnale" przybliży się w kierunku Romka? Przekonamy się już niebawem!