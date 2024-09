Na sygnale

Na sygnale, odcinek 596: Niewinny Piotr pójdzie siedzieć. Martynie wszystko się upiecze?

W 596. odcinku nowego sezonu serialu „Na sygnale" Martyna (Monika Mazur) przekona się dotkliwie, czym jest zemsta pacjenta. Chociaż uratuje choremu (Krzysztof Pyziak) życie, ten wtargnie do jej domu i będzie chciał ją zabić. Mężczyzna okaże się zabójcą, a Kubicka znajdzie się w prawdziwym niebezpieczeństwie. Na szczęście w ostatniej chwili w mieszkaniu zjawi się Piotr (Dariusz Wieteska) i zacznie się szamotać z napastnikiem. Niestety, dojdzie do utraty jego przytomności – za to grozi kara! Piotr weźmie winę na siebie