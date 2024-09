Na sygnale, odcinek 595: Wiktor w szoku po operacji Anny! Jej wyznanie zaskoczy wszystkich - ZDJĘCIA?

Na sygnale, odcinek 594: Martyna zgłosi Piotra na policję? Strzelecki rozpaczliwie spróbuje dostać się do jej mieszkania!

"Na sygnale" odcinek 595 - środa, 11.09.2024, o godz. 22.25 w TVP2

Operacja Anny w 595 odcinku "Na sygnale" będzie dla doktor Reiter jedyną szansą na pokonanie choroby nowotworowej. Mimo że Anna jest lekarką i zna wiele podobnych przypadków walki z rakiem, to przez chorobę poczuje się zagubiona i przerażona. Ogarnie ją strach, że po operacji usunięcia guza piersi, to już nie będzie ona, że być może czeka ją jeszcze mastektomia.

Anna w 594 odcinku "Na sygnale" zrezygnuje z operacji

Chora Anna jeszcze w 594 odcinku "Na sygnale" zwyczajnie będzie się bała, że straci siebie, własne poczuje kobiecości, a potem także Wiktora. Dlatego tuż przed operacją zdecyduje się na desperacki krok i ucieknie ze szpitala w Leśnej Górze. Na szczęście Banach przekona żonę, że żadna operacja nic między nimi nie zmieni. Rozpocznie się wyścig z czasem i chorobą.

Strach Wiktora podczas operacji Anny w 595 odcinku "Na sygnale"

W 595 odcinku "Na sygnale" Anna podda się operacji, a Wiktor będzie kłębkiem nerwów czekając pod blokiem operacyjnym na jej wynik. Od tego będzie zależała dalsza walka Anny o zdrowie i życie. Doktora Banach będą wspierali Gabriel Nowy (Kamil Wodka) i jego matka Olga (Amelia Radecka).

Po kilku godzinach nerwowego oczekiwania w 595 odcinku "Na sygnale" Wiktor dostanie telefon, że wszystko się udało, że Anna dochodzi do siebie na sali pooperacyjnej. Od razu pójdzie do żony, która dopiero co wybudzi się z narkozy. - Nie masz pojęcia jak dobrze cię widzieć...

- Ale chyba nie świrowałeś za bardzo, co? - zapyta Anna, uśmiechając się czule do męża.

Na sygnale. Atak kolegów na Piotra! Czekają go przykre konsekwencje romansu z Karoliną Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Nie wiem, czym mówisz... - Nowy się dobrze tobą zajął? - Zaraz, to ty go na mnie nasłałaś? - Bałam się, że będziesz świrował, więc ktoś musiał się tobą zająć... - Twoim zdaniem Nowy się do tego nadaje, tak? Wiesz, co on zrobił? - Wezwał na pomoc swoją mamę... Długa historia - To znaczy, że teraz będziesz miał takie fajne, długie krzaczory na klacie? - zapyta Anna w 595 odcinku "Na sygnale".

Dziwne zachowanie Anny po operacji w 595 odcinku "Na sygnale"

Po tych słowach żony Wiktor w 595 odcinku "Na sygnale" nie ukryje rozbawienia, świadomy tego, że Anna jest jeszcze pod wpływem silnych leków. - Anka, jesteś jeszcze pod wpływem narkozy... Nie wiesz, o czym mówisz. Zobaczysz, jutro nie będziesz tego pamiętać...

- Jak się rozbierzesz, to będę! - Anna zacznie się śmiać i przyciągnie do siebie męża. - Anka, ciśnienie ci skacze. Już, uspokój się! - odpowie Banach, jednocześnie pozwalając się żonie całować.