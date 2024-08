Na sygnale, odciek 593: Wiktor zostanie z chorą Anną do końca. Dzięki niemu podda się operacji - ZDJĘCIA

Na sygnale, odcinek 595: Martyna straci życie przez pacjenta? Wyda go policji, a on jej zagrozi

Na sygnale, odcinek 592: Benio wyda policji teścia, który strzeli do człowieka podczas wycieczki do lasu! To gwóźdź do trumny jego małżeństwa z Wandą? - ZDJĘCIA

"Na sygnale" odcinek 593 - wtorek, 10.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2

Anna opuści nagle szpital w Leśnej Górze w 593. odcinku „Na sygnale”

W 593. odcinku „Na sygnale” doktor Anna Reiter (Lea Oleksiak) będzie w szpitalu w Leśnej Górze zapisana na operację usunięcia nowotworu piersi. Niestety, nie wytrzyma psychicznie oczekiwania na resekcję guza. Wiktor (Wojciech Kuliński) będzie chciał ją odwiedzić, ale zorientuje się, że nigdzie jej nie ma.

- Nie widział pan doktor Reiter? Wysoka, szczupła blondynka. Wróć! Brunetka! Ma perukę! - przestraszony Banach zapyta pielęgniarza. Ale przypomni ją sobie tylko jeden z pacjentów.

- (…) Wychodziła ze szpitala. Z torbą, w kurtce... Nawet jej gratulowałem szybkiego wypisu...

Anna i Wiktor uratują spadochroniarza w 593. odcinku „Na sygnale”

Po opuszczeniu szpitala Anna będzie szukać wyciszenia, spokoju i pójdzie do lasu zebrać myśli. Usłyszy nagle wołanie o pomoc dochodzące znad jej głowy. Zdziwiona dostrzeże na drzewie spadochroniarza zaplątanego w gałęzie drzewa. Okaże się, że leciał na własny ślub!

Wiktor wyzna Annie dozgonną miłość w 593. odcinku „Na sygnale”

W tej chwili do Anny dobiegnie przejęty Wiktor. Razem wezwą służby, by pomóc pechowemu, przyszłemu panu młodemu. Doktor Reiter będzie usiłowała się wytłumaczyć z ucieczki ze szpitala:

- Widzę, że chcecie dla mnie jak najlepiej, że mnie wspieracie, ale ja... nie mam pojęcia co robić! Wiem, że muszę, że nie ma czasu, tylko... Wiktor, co potem? - zapyta męża.

- Będziemy dalej żyć! - odpowie jej z przekonaniem Banach.

- Ale to już... to już nie będę ja, rozumiesz?... To już nie będziemy my! Ja... ja nie chcę stracić siebie, ciebie, wszystkiego, co razem… - słowa Anny będą dla Wiktora coraz bardziej niezrozumiałe, więc przerwie jej w najlepszy możliwy sposób:

- Kocham cię... - powie.

- (…) Zostawcie mnie wszyscy w spokoju! - wykrzyczy Anna.

- Kocham cię i żadna operacja tego nie zmieni! Nic tego nie zmieni... - zapewni ją Wiktor. To wyznanie dozgonnej miłości przekona Annę do powrotu do szpitala i poddania się operacji ratującej życie (za: Swiatseriali.interia.pl)