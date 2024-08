Na sygnale

Na sygnale, odcinek 592: Benio wyda policji teścia, który strzeli do człowieka podczas wycieczki do lasu! To gwóźdź do trumny jego małżeństwa z Wandą? - ZDJĘCIA

W odcinku 592. serialu „Na sygnale" po wakacjach Benio (Hubert Jarczak) będzie robił dokładne to, czego będzie od niego chciała Wanda (Anna Lemieszek). Najpierw da się jej namówić na kolację u jej rodziców, która okaże się totalną porażką i uświadomi Vickowi, że teściowie go nie akceptują. Potem spełni jej życzenie i zgodzi się na wspólną wycieczkę z Romualdem (Paweł Lipnicki) do lasu, by dokarmiać zwierzęta. Tyle że zanim jakiekolwiek zdąży się posilić pokarmem, który ze sobą przywiozą, starszy Lisicki postrzeli… człowieka