Anna z Na sygnale wcale się tak nie nazywa. Lea Oleksiak ujawniła tajemnicę swojego imienia - ZDJĘCIA

Co będzie z chorą na raka Anną w "Na sygnale" w nowym sezonie?

Choroba Anny Reiter w nowym sezonie "Na sygnale" nie pozostanie bez wpływu na jej małżeństwo z Wiktorem, pracę w bazie w Leśnej Górze, a także wygląd. Mimo chemioterapii i nierównej walki z chorobą Anna nadal będzie próbowała udowodnić wszystkim, że sobie poradzi. Banach ani przez chwilę nie przestanie wspierać żony. Zauważy jak bardzo Anna się boi się nie tylko śmierci, ale także przykrych konsekwencji raka - usunięcia piersi, wypadających włosów, tego że Wiktor przestanie widzieć w niej atrakcyjną kobietę.

W 594 odcinku "Na sygnale" nowego sezonu (emisja w środę, 11.09.2024, o godz. 21.55 w TVP2) Anna będzie skrywała ogoloną po chemii głowę pod peruką i włączy się w akcję ratunkową w lesie, gdzie pomocy będzie potrzebował spadochroniarz Michał (Michał Dudkowski). Doktor Reiter sporo przy tym zaryzykuje, więc nic dziwnego, że Wiktor będzie drżał ze strachu o żonę.

Jak naprawdę ma na imię Lea Oleksiak, czyli Anna z "Na sygnale"?

Za oryginalnym imieniem Lei Oleksiak, która w "Na sygnale" gra już od 2015 roku kryje się coś więcej. 44-letnia aktorka wspomniała o tym w ostatnim wywiadzie. Przy okazji ujawniła jak wiele łączy ją z Anną Reiter.

- Moje oryginalne imię to Anna, tak jak bohaterki "Na sygnale". I lubię je, ale w postaci. Prywatnie zawsze czułam, że do mnie nie pasuje. Kiedy szukałam imienia do bierzmowania, przyszło mi do głowy Lea. Potem zmieniłam je oficjalnie, a Anna zostało jako drugie. Moi rodzice śmieją się, że zawsze robię to, co chcę, i wymyślam rzeczy pasujące do mnie - powiedziała w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień". Anna Reiter zmieniła imię na Lea w 2000 roku.