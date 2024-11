Na dobre i na złe, odcinek 937: Dramat Molendy po rozstaniu z Dominiką. Nie będzie miała litości

"Na dobre i na złe" odcinek 937 - środa, 11.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

To nie będzie łatwe rozstanie w "Na dobre i na złe". Dominika nie daruje Marcinowi tego, iż ten ukrywa przed nią całą prawdę o biologicznym synu. Zataił najważniejsze informacje, a przecież wyszło na jaw, że to Molenda jest tatą Damiana (Borys Otawa). Niefrasobliwy nastolatek męczył rodzinę lekarza, a nawet zapisał się na terapię do Dominiki. Terapeutka do ostatniej chwili nie przewidzi, że mąż mógłby zataić najważniejszą informację. Nie daruje mu, iż całkowicie przez przypadek odkryje prawdę o jego synu.

Ostry kryzys u Dominiki i Marcina w 937 odcinku "Na dobre i na złe"

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, lekarz z Leśnej Góry nie pozwoli Dominice odejść. Zawalczy o żonę i spróbuje wyjaśnić jej wszelkie nieporozumienia. Ona jednak nie da rady słuchać kolejnych wymówek. Rozstanie stanie się faktem, ale Marcin nie odpuści nawet w szpitalu. Spróbuje odzyskać ukochaną.

- Cześć. Dlaczego nie odbierasz telefonów? - jak podaje wspomniany portal, Marcin zaczepi Dominikę na szpitalnym korytarzu. - Bo wiem, co chcesz powiedzieć - usłyszy w odpowiedzi. - Co niby? - Że miało być inaczej, że chciałeś mi powiedzieć, tylko ci przeszkodziło "to", "tamto", mnóstwo rzeczy wypadło. A fakty są takie, że żyliśmy pod jednym dachem, ale nie wiedziałam, z kim mieszkam - zakomunikuje psycholożka. - Nie mów tak - westchnie Marcin. - Myślałam, że możesz się zmienić, a nawet, że się zmieniłeś, że Emilka cię zmieniła... Myliłam się. Ty się nie zmieniłeś. Nie chodzi o to nawet, że nie powiedziałeś mi prawdy o Damianie, ale jak potraktowałeś swojego syna. Kiedy myślę, że tak mógłbyś potraktować Emilkę?! - Domi... nie wyobrażam sobie życia bez was, bez ciebie i Emilki. - Czasami rzeczywistość przekracza wyobraźnię!

Molenda nie odzyska Dominiki w 937 odcinku "Na dobre i na złe"

Marcinowi będzie bardzo trudno przekonać żonę, że nie chciał jej oszukiwać. Ona będzie wiedziała swoje, a on nic na to nie poradzi. Szykują się bardzo kiepskie momenty w życiu tej pary.

- Porozmawiajmy, proszę... - Molenda nie da za wygraną w 937 odcinku "Na dobre i na złe". - Sorry, ale mam pracę, jadę do gabinetu, zaraz mam pacjenta! - A po pracy? - Po pracy muszę się zastanowić nad swoim życiem. - Nie możemy się zastanowić nad tym wspólnie? - W tym rzecz, że już nie. Ja myślę nad swoim, ty nad swoim. To się już rozjechało, Marcin - skwituje Dominika.