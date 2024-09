Na dobre i na złe, odcinek 927: Beger pobije Glorię? Krasucka w śmiertelnym strachu po odkryciu przerażającej prawdy o Maksie!

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Maks opowie Glorii o mrocznym epizodzie ze swojego dzieciństwa, a mianowicie zdradzi jej jak w przeszłości brutalnie pobił przyjaciela, który zawiódł jego zaufanie. Wyznanie to wstrząśnie Krasucką do głębi, a strach przed jego nieprzewidywalnością zacznie w niej narastać. Zacznie zadawać sobie pytania: Czy Maks jest zdolny do przemocy? Czy może skrzywdzić kogoś, kto nie spełnia jego oczekiwań? W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka będzie drżała ze strachu, gdy dotrze do niej, że jej były narzeczony jest o wiele bardziej niebezpieczny, niż kiedykolwiek podejrzewała.

Wydarzenia te sprawią, że Gloria będzie musiała nie tylko zmierzyć się z własnym lękiem, ale także podjąć decyzję, co zrobić dalej. Czy zaryzykuje swoją karierę i bezpieczeństwo, pozostając w Leśnej Górze u boku Begera, czy zdecyduje się na dramatyczny krok i opuści szpital na dobre? W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Tadek (Marcin Urbanke), świadomy zagrożenia, doradzi Glorii, aby dla własnego bezpieczeństwa zrezygnowała z pracy, zanim Maks posunie się za daleko​.

Maks zacznie dręczyć Glorię! Krasucka zrezygnuje z pracy?

Po zerwaniu zaręczyn sytuacja w Leśnej Górze stanie się nie do zniesienia dla Glorii. W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Maks nie przestanie manipulować swoją byłą narzeczoną. Choć ich relacja powinna już dawno się zakończyć, Beger będzie nadal próbował kontrolować Glorię, wykorzystując swoje wpływy i pozycję w szpitalu. Młoda lekarka, mimo strachu i niepewności, postanowi jednak stawić mu czoła i nie poddać się naciskom. Zamiast odejść, zacznie walczyć o swoją pozycję zawodową, choć jej kariera będzie wisić na włosku​.

Czy Gloria znajdzie wyjście z tej koszmarnej sytuacji?

W 927 odcinku "Na dobre i na złe" zobaczymy, jak Gloria balansuje na granicy załamania nerwowego. Stanie się jasne, że nie tylko jej przyszłość zawodowa, ale także jej bezpieczeństwo osobiste jest zagrożone. Beger będzie nieustannie wywierał na nią presję, próbując zmusić ją do podjęcia decyzji, która zniszczy jej karierę w Leśnej Górze. W 927 odcinku "Na dobre i na złe" Maks pokaże swoją bezwzględność, a Gloria będzie musiała zdecydować, czy warto ryzykować wszystko, by pozostać w szpitalu​.