Na dobre i na złe, odcinek 927: Matylda zrobi test! Falkowicz ostatni dowie się o zmianach w życiu córki - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 927 - środa, 2.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Histeria Falkowicza w 927 odcinku "Na dobre i na złe" postawi na równe nogi nie tylko Matyldę, ale także gosposię Jadzię (Aldona Jankowska) i Michała Wilczewskiego (Mateusz Janicki), który jako biologiczny ojciec Matyldy będzie wiedział znacznie więcej od Andrzeja. Profesor zacznie panikować, gdy zauważy na ręku Matyldy ślady przypominające nakłucia igłą od strzykawki. Od razu uprzedzi Michała, że ich córka najpewniej zażywa narkotyki! Żeby jego podejrzenia się potwierdziły, zmusi Matyldę do wykonania testu.

Pozytywny wynik testu Matyldy w 927 odcinku "Na dobre i na złe"

I wtedy w 927 odcinku "Na dobre i na złe" się zacznie! Bo chociaż Matylda zaprzeczy, że ślady wkłuć mają związek z narkotykami, by uspokoić Falko zgodzi się na test. Nawet gdy wynik okaże się pozytywny, 18-latka będzie trwała przy swoim, że nie ma nic na sumieniu.

- Falko, uspokój się. Nic nie biorę - zapewni ojca, lecz Andrzej w 927 odcinku "Na dobre i na złe" nakręci się jeszcze bardziej! - Nie falkuj do mnie teraz... - zwróci się do córki Falkowicz, który nie da się przekonać, że test pokazał przekłamany wynik. W efekcie zabierze Matyldę do szpitala w Leśnej Górze, by tam Michał pomógł mu zdecydować, co dalej mają robić z ich córką.

Michał w 927 odcinku "Na dobre i na złe" przekona Matyldę, by powiedziała Falkowiczowi prawdę

To właśnie Michał w 927 odcinku "Na dobre i na złe" odkryje, że będący pod wpływem emocji Andrzej błędnie odczytał wyniki! Test ostatecznie potwierdzi, że Matylda nie zażywa narkotyków. Jednak Wilczewski nakłoni córkę, by wreszcie powiedziała prawdę. Jak podaje światseriali.interia.pl Matylda będzie bała się reakcji Andrzeja na zmiany, jakie mają zajść w jej życiu.

- Tylko Falko nie wie, a to jest nie do końca w porządku - stwierdzi Michał. - Wiesz, jaki jest... - Wiem. Ale jak to przeciągniesz, to ktoś zwariuje: albo on, albo my wszyscy - doda Wilczewski.

Matylda wbrew Falkowiczowi zostanie pielęgniarką!

Ostatecznie w 927 odcinku "Na dobre i na złe" Matylda wyzna Falkowiczowi całą prawdę. Przybrany ojciec jako ostatni dowie się o jej planach na życie.

- I tak byś się w końcu dowiedział... Jestem w szkole pielęgniarskiej...

- Co? - krzyknie Andrzej, który marzył, że jego córka zostanie kiedyś lekarzem-chirurgiem, tak jak on i Michał.

- Poszłam do szkoły pielęgniarskiej. Będę pielęgniarką. Wszyscy wiedzą, prócz ciebie, bo... - zacznie tłumaczyć Matylda.

- Wszyscy!? - Falkowicz nie uwierzy własnym uszom. - Nikt nie miał odwagi ci powiedzieć! - oświadczy Matylda, która będzie bała się reakcji Falko. Profesorowi w 927 odcinku "Na dobre i na złe" nie pozostanie jednak nic innego jak zaakceptować wybór córki.