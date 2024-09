Nowa Ania w M jak miłość. Tak odmieniona córka Marty będzie wyglądała na ślubie - ZDJĘCIA

Ania wróci do "M jak miłość"!

To już pewne, że w nowych odcinkach "M jak miłość" znów pojawi się Ania! I choć wydawało się, że Wojciechowska zniknęła już na dobre, co niewątpliwie było związane z prywatnymi planami młodziutkiej aktorki, która postanowiła skupić się na międzynarodowej maturze, to jednak nic bardziej mylnego! Co prawda, córka Marty nie pojawiała się już "M jak miłość" od lutego 2024 roku, a więc od czasu swojej wyprowadzki od matki i wspólnym zamieszkaniu z koleżanką ze studiów, ale już wiadomo, że w kolejnych odcinkach wróci! I nic dziwnego, gdyż właśnie wtedy jej matka ponownie stanie na ślubnym kobiercu, a jej wybrakiem kolejny raz zostanie Jacek! I wówczas obok niej nie będzie mogło zabraknąć jej córki!

Tak zmieni się Wojciechowska w "M jak miłość"!

Tyle tylko, że w kolejnych odcinkach "M jak miłość" Ania nie będzie już taka sama! Wszystko przez to, że w międzyczasie Wojciechowska przejdzie kolejną przemianę i ponownie wróci z zupełnie inną twarzą! Karina Woźniak pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym nagraniem z Gabrielą Świerczyńską, na którym widzimy zupełnie odmienioną córkę Marty! Ania ponowie zaszaleje ze swoimi włosami, które tym razem nie tylko skróci, ale także nieco przyciemni, przez co nie będzie już jasną blondynką! Wojciechowska przejdzie kolejną spektakularną metamorfozę i to do tego stopnia, że aż trudno będzie ją rozpoznać, gdyż znów zmieni się nie do poznania!

Wielki powrót Łukasza do "M jak miłość"!

Wiele wskazuje na to, że nie tylko córka Marty wróci na jej kolejny ślub z Jackiem w "M jak miłość", ale także i jej równie dawno niewidziany syn! Przypomnijmy, że Łukasz wyjechał ze swoją ukochaną Patrycją (Alżbeta Lenska) i synem Jasiem (Aleksander Cacko) do Włoch, gdzie rehabilitant zdecydował się przedłużyć swój kontrakt z klubem piłkarskim na kolejne dwa lata. I choć i Wojciechowski także miał już nie wracać do "M jak miłość", to wiele wskazuje na to, że na ślubie matki jednak się pojawi! A to dlatego, że Jakub Józefowicz był obecny na planie w tym samym czasie, co Gabriela Świerczyńska, gdy kręcono sceny z wesela Marty i Jacka! A zatem na uroczystości nie zabraknie dwóch najważniejszych i najbliższych gości dla Wojciechowskiej! Ale czy pojawi się na niej także jej najlepsza przyjaciółka i wnuk? Tego dowiemy się już niebawem!