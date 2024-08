M jak miłość. Wielkie zmiany w domu Kingi i Piotrka! Kasia Cichopek wróciła na plan! - ZDJĘCIA i WIDEO

Dom Kingi i Piotrka zmieni się w nowym, 25., jubileuszowym sezonie „M jak miłość”

Kasia Cichopek wróciła na plan serialu! Pokój bliźniaczek – Zuzi (Marcelina Kempka) i Emilki (Julia Kempka) - bardzo się zmieni. Na ścianach wyrosną fantastyczne różowe drzewa. Aktorzy grający Kingę i Piotrka szaleli z wałkami do malowania. W materiale filmowym Kasia tak powitała fanów:

„Dzień dobry kochani. Pozdrawiam Was gorąco z Deszczowej. Rozpoczynamy nowy sezon, 25. sezon „M jak miłość”, nagrywamy nowe odcinki, jesteśmy właśnie przed ujęciem, zaraz zobaczycie, jakie mamy zadania aktorskie. Będziemy malować pokój.” Potem aktorka zaprezentowała się w nowym kostiumie: „Szybka zmiana ubrania. Przedtem byłam przebrana do malowania ścian. W ciągu dnia potrafimy przebrać się trzy, cztery, a nawet pięć razy.” Później pokazała, jak wygląda nagrywanie offów. Co czeka Zduńskich w nowym sezonie? Czy będzie tak różowo, jak na ścianach pokoju bliźniaczek?

Kasia Cichopek zamieściła na swoim instagramowym profilu materiał filmowy z realizacji nowego, 1834. odcinka. Zobaczymy go więc zapewne najwcześniej pod koniec listopada. Aktorka tak go zapowiedziała:Zmalowaliśmy 🎨 dla Was nowe odcinki @mjakmilosc.official ❤️ zapraszamy premierowo od 9 września Oczywiście, jak zawsze kiedy Kasia Cichopek publikuje coś nowego na swojej stronie, fani są zachwyceni:🗓️👩🏻‍🎨 - Oglądam właśnie wszystkie odcinki „M jak miłość” od pierwszego odcinka i właśnie dzisiaj oglądałam jak malowaliście mieszkanie na Łowickiej 😊 ale to były cudne odcinki 😍❤️

Kasia Cichopek to lokomotywa serialu „M jak miłość”

Katarzyna Cichopek postanowiła wzbogacić swoje portfolio i po wakacjach zaczyna współpracę z Polsatem. Uspokajamy - nie spowoduje to żadnej kolizji z realizacją serialu „M jak miłość”. Kasia będzie nadal grać w nim rolę Kingi Zduńskiej. Co jakiś czas pojawiają się w mediach bałamutne informacje na temat planów porzucenia przez nią „Emki”, ale tak się na pewno w najbliższym czasie nie stanie! Ciekawe, jak jej postać dalej się rozwinie? Czy fani przełkną rewolucyjne zmiany, jeśli takie się kiedykolwiek pojawią?