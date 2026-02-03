M jak miłość. Śmierć Franki to koniec pięknej historii miłości Pawła i góralki. Tak się to wszystko zaczęło sześć lat temu - ZDJĘCIA

Koniec Franki i Pawła w "M jak miłość"! Dominika Kachlik odeszła z serialu

Dominika Kachlik do obsady "M jak miłość" dołączyła w 1511 odcinku, który został wyemitowany 20 kwietnia 2020 roku. Jak dostała się do ekranowej rodziny Mostowiaków i została ukochaną Pawła Zduńskiego? 33-letnia aktorka wygrała casting do roli Franki, nie wiedząc nawet, czy chciałaby grać w tym serialu na dłużej. Wówczas produkcja "M jak miłość" szukała kobiety dla Pawła, która będzie jego wielką miłością, a nie tylko przelotnym romansem.

Dlaczego Dominika Kachlik odeszła z "M jak miłość"? Jak na razie nie ujawniła powodów odejścia z serialu, ale patrząc na to, co publikuje na swoim profilu na Instagramie, można wnioskować, że Kachlik stawia na rozwój kariery za granicą, uznała, że nie może być Franką do końca życia.

W styczniu podpisała w Londynie kontrakt z wymarzoną agencją aktorską. Zagrała w 4 anglojęzycznych produkcjach m.in. w Pradze, Rzymie i Londynie. W Polsce zagrała w dwóch filmach, które będą miały premierę w 2026 roku. Na premierę czeka też 2 sezon serialu "Bracia" w Polsacie.

Zobacz też: M jak miłość. Franka umrze, a Paweł będzie z Agnes? Córka Rogowskiego zajmie miejsce Zduńskiej w rodzinie! To nie przypadek, że uratował jej życie - ZDJĘCIA

Historia miłości Franki i Pawła w "M jak miłość". Najważniejsze momenty w ciągu sześciu lat

Franka Janik wkroczyła do życia Pawła w 1511 odcinku "M jak miłość". Zduński poznał ją w tragicznych okolicznościach, kiedy doszło do wypadku. Franka wystrojona w suknię ślubną i welon wpadła pod koła auta Zduńskiego, błagając go o pomoc. Franka oczarowała go, ale nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Pożyczył jej jednak pieniądze, których Franka potrzebowała, by uwolnić się od niebezpiecznego narzeczonego, Brzeskiego (Jarosław Witaszczyk). Wówczas Paweł nie będzie wiedział z kim ma co czynienia. Bo Franka okazała się dziewczyną z problemami, która skrywała wiele mrocznych tajemnic.

Przez sześć lat w "M jak miłość" w życiu Franki nie brakowało dramatycznych zwrotów akcji. Jak wtedy, kiedy pojawił się jej były chłopak Krzysiek (Michał Chruściel), który chciał ją porwać przed ślubem z Pawłem. Zakochanych próbowała też rozdzielić Majka (Laura Samojłowicz), była dziewczyna Zduńskiego, która wdarła się do kościoła w Bukowinie Tatrzańskiej podczas ich ślubu.

Przed śmiercią Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" żona Pawła nie raz wygrywała walkę o życie. Jak wtedy, kiedy trzy lata temu została postrzelona w bistro przez byłego kochanka Lilki (Monika Mielnicka). Franka umierała w ramionach Pawła, ale stał się cud i przeżyła.

Ślub Franki i Pawła w 1634 odcinku "M jak miłość" na początku lutego 2022 roku był bez wątpienia jedną z ważniejszych chwil historii ich miłości. Małżeństwo zmagało się z poważnymi kryzysami. Jak wtedy, kiedy Paweł podejrzewał, że Franka zdradziła go z Piotrkiem (Marcin Mroczek) i to z nim zaszła w ciążę. Zduńscy rozstali się wtedy i nie było pewności, czy Paweł się opamięta i uwierzy, że Franka urodzi jego dziecko! Mimo że badania wykazały, że jest bezpłodny.

Na początku obecnego sezonu "M jak miłość" w 1875 odcinku, który został wyemitowany we wrześniu, 2025 r., Franka i Paweł zostali ranni w wypadku w Grabinie. Obrażenia Zduńskiej okazały się poważne, omal nie wykrwawiła się na śmierć. Przeszła wówczas operację, bo wystąpił zagrażający życiu uraz wewnętrzny, uszkodzenie aorty.

I gdyby nie doskonały kardiochirurg ze szpitala w Gródku, który podjął się operacji Franki, zmarłaby od razu w szpitalu... Niestety po tej operacji u Franki wytworzył się tętniak aorty i to właśnie on doprowadzi do śmierci żony Pawła w 1907 odcinku "M jak miłość". Tętniak pęknie i dla Franki nie będzie już ratunku.