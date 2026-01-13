M jak miłość. Dominika Kachlik zabrała głos o śmierci Franki. Przekazała ważną prośbę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Franki w 1907 odcinku "M jak miłość",który zostanie wyemitowany we wtorek, 3 lutego 2026 roku, zburzy spokój Zduńskich i Mostowiaków, pogrąży w żałobie nie tylko rodziny zmarłej żony Pawła, ale także jej przyjaciół i bliskich górali z Bukowiny Tatrzańskiej.

Tak umrze Franka w 1907 odcinku "M jak miłość"! Zabije ją tętniak aorty

Jako pierwsi w portalu SuperSeriale.se.pl podaliśmy, że Franka umrze w szpitalu przed planowaną operacją usunięcia tętniaka aorty. Niestety potwierdzą się najgorsze obawy nie tylko Zduńskiej, lecz także jej lekarza, świetnego kardiologa (Wojciech Billip), który już po przyjęciu pacjentki na oddział kardiologii przekazał France złe wieści.

Niestety badania Franki już w 1903 odcinku "M jak miłość" potwierdzą najgorszą diagnozę - tętniakowe poszerzenie aorty, które będzie groziło jej śmiercią. Dopiero wówczas Franka wezwie Pawła do szpitala, a lekarz uprzedzi Zduńskiego, że jeśli tętniak pęknie, jego żona umrze w ciągu kilku minut! Jedynym ratunkiem będzie operacja.

Okrutnym zrządzeniem losu Franka w 1907 odcinku "M jak miłość" przegra walkę o życie! Stan Zduńskiej pogorszy się na chwilę przed planowaną operacją, dojdzie do pęknięcia tętniaka. Mimo wysiłków lekarzy Franka umrze, a załamany Paweł dostanie dramatyczną wiadomość, że jego żony nie udało się uratować...

Dominika Kachlik zasypana pytaniami o odejście z "M jak miłość"

Po tym jak ogłosiliśmy śmierć Franki w 1907 odcinku "M jak miłość", wszystkie portale plotkarskie zaczęły się rozpisywać o odejściu Dominiki Kachlik w serialu. Uwielbiana aktorka została zasypana pytaniami dlaczego Franka umrze i czemu zrezygnowała z roli w "M jak miłość" właśnie teraz, kiedy jej bohaterce i Pawłowi urodził się syn, zaczęli budowę domu w Grabinie i wszystko wskazywało na to, że nic nie zagrozi ich szczęściu.

Dlaczego Franka umrze w "M jak miłość"? Dominika Kachlik nie potwierdziła śmierci swojej bohaterki!

33-letnia gwiazda "M jak miłość" nie potwierdziła, ani też nie zaprzeczyła, że Frankę czeka śmierć, że to jej ostatnie odcinki w serialu, z którym pożegna się na zawsze na początku lutego. W piątek, 9 stycznia, po południu Dominika Kachlik na swoim profilu na Instagramie na Instastory umieściła jednak prośbę do wszystkich.

M jak miłość. Dramat w Grabinie po wypadku Franki i Pawła. Tak Barbara będzie pocieszać Marysię

- Tak, czytałam te wszystkie artykuły na swój temat i widzę tę burzę i mam do Was bardzo gorącą prośbę, zróbcie sobie dobrze, dajcie sobie tę przyjemność i ten fun z oglądania... Nie czytania spoilerów, streszczeń. Ja wiem, że to czasem jest trudne, bo one wyskakują...Często tam jest dużo nieprawdy. Ja ze swojej strony mogę Was zaprosić na wtorkowy odcinek z Franką, z moją postacią... - przekazała swoim fanom Dominika Kachlik.