M jak miłość, odcinek 1903: Paweł usłyszy straszną diagnozę lekarza Franki. Tętniak może ją zabić w każdej chwili - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Największy koszmar Franki ziści się w 1903 odcinku "M jak miłość", kiedy podczas pobytu w szpitalu dostanie w końcu wyniki badań, które wykażą tętniakowe poszerzenie aorty. Lekarz nie będzie owijał w bawełnę. Uprzedzi pacjentkę, że jedyną szansą na przeżycie jest dla niej operacja, że nie ma zbyt dużo czasu, bo jeśli tętniak pęknie, nie zdołają jej uratować.

Franka wezwie Pawła do szpitala w 1903 odcinku "M jak miłość"

Dramatyczna diagnoza dla Franki skłoni ją do tego, by w 1903 odcinku "M ja miłość" wezwać do szpitala Pawła, przyznać się mężowi, że wcale nie wyjechała w góry do Bukowiny Tatrzańskiej, ale leży na oddziale kardiologii i może umrzeć w każdej chwili.

- Rozmawiałaś z lekarzem? - zapyta Paweł, który bezskutecznie próbuje ukryć przed Franką przerażenie.

- Jest u siebie w gabinecie. Powiedziałam mu, że przyjdziesz...

- Idę do niego! Idziesz?

- Ja już wszystko wiem Paweł... - odpowie Franka, świadoma tego, że znów staje oko w oko ze śmiercią. Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1907: Franka przed śmiercią zobaczy Antosia! Zanim umrze ostatni raz przytuli syna - ZDJĘCIA

Tak lekarz Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" przekaże Pawłowi, że tętniak może ją zabić

Niestety lekarz Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" powie Pawłowi, że musi być przygotowany na najgorszy możliwy scenariusz, że jego żona umrze. Albo podczas operacji albo nawet wcześniej, bo nawet specjaliści nie wiedzą, kiedy tętniak pęknie! Uprzedzi jednak Zduńskiego, że bez operacji Franka też będzie żyła z wyrokiem śmierci.

- Tak, jest to rozwiązanie obarczone dużym ryzykiem. Tak jak każda operacja przeprowadzona w trybie pozaustrojowym ma duże ryzyko powikłań, od uszkodzenia mózgu aż do...

- I co dalej? - zapyta Paweł, licząc na choć cień nadziei dla Franki.

- Na razie wprowadziliśmy leczenie hipotensyjne, a trwają także konsultacje kardiochirurgiczne. Czas ma tu decydujące znaczenie... Co prawda nie ma wskazań do operacji w trybie pilnym, ale proszę pamiętać, że taki tętniak to tykająca bomba zegarowa - słowa lekarza Franki zabrzmią jakby była już skazana na śmierć.

Franka będzie szykowała się na śmierć w 1903 odcinku "M jak miłość"?

Dla dobra żony Paweł w 1903 odcinku "M jak miłość" postara się podnieść ją na duchu, żeby Franka uwierzyła, że wszystko będzie dobrze. W końcu wychodziła cało z wielu życiowych dramatów, tyle razy była bliska śmierci, więc teraz też wydarzy się cud...

- Musisz być gotowa do operacji, musisz mieć siłę... Bo chcesz jej, prawda?

- Nie poddam się. Będę walczyć... Chciałabym tylko kilka dni wcześniej wrócić do domu... - zapowie mężowi Franka.

- Myślisz, że to dobry pomysł?

- Lekarze sami powiedzieli, że mnie wypuszczą. A ja chciałabym wrócić do domu i uporządkować różne sprawy... - Franka nie powie tego wprost, ale będzie szykowała się na śmierć. - To znaczy przygotować się do operacji i później do rekonwalescencji...

- Jeśli lekarze się zgodzą, to ja też. I niczego nie musisz uporządkować, słyszysz? Jestem na ciebie zły, że mi nie powiedziałaś... Od teraz informujesz mnie o wszystkim, jesteśmy w tym razem!- zapewni ukochaną Paweł.