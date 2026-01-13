M jak miłość, odcinek 1903: Umierająca Franka wezwie Pawła do szpitala! Oszaleje ze strachu, że straci żonę - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Największy koszmar Franki ziści się w 1903 odcinku "M jak miłość"! Podczas pobytu na oddziale kardiologii szpitala w Warszawie dostanie wreszcie wszystkie wyniki badań i diagnozę lekarza, która zabrzmi jak wyrok śmierci. Franka dowie się, że jest poważnie chora, że tętniak aorty może ją zabić w każdej chwili, bo jest jak tykająca bomba zegarowa!

Diagnoza lekarza jak wyrok śmierci dla Franki w 1903 odcinku "M jak miłość"

Lekarz Zduńskiej w 1903 odcinku "M jak miłość" nie pozostawi jej cienia złudzeń, jak ryzykowna jest operacja tętniakowego poszerzenia aorty.

- Jak przewidywałem, niezbędne będzie leczenie operacyjne… Im wcześniej, tym lepiej. Mam świadomość, że to nie jest łatwa decyzja, ale nie należy czekać zbyt długo - uprzedzi pacjentkę kardiolog.

Tak Paweł dowie się od Franki w 1903 odcinku "M jak miłość", że wkrótce umrze!

Po tej diagnozie umierająca Franka w 1903 odcinku "M jak miłość" zupełnie się załamie i od razu ściągnie do szpitala Pawła. Wreszcie powie mężowi, że okłamała go w sprawie wyjazdu w góry, że rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej ją kryła, bo nie chciała go martwić.

- Franka, co się stało?! Kochanie, wszystko będzie dobrze tylko powiedz mi, co się dzieje! - na widok zapłakanej żony w szpitalnym łóżku Zduński przeżyje szok.

- Paweł przepraszam!

- Już dobrze, już jestem przy tobie… Wszystko będzie dobrze… Tylko opowiedz mi od początku…

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1907: Śmierć Franki! Żona Pawła nie dożyje operacji. Po tej rozmowie pęknie jej tętniak

Lekarz Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" uprzedzi Pawła, co jej grozi jeśli tętniak pęknie

Niestety rozmowa Pawła z lekarzem Franki w 1903 odcinku "M jak miłość" potwierdzi najgorsze przypuszczenia. Zduńskiego ogarnie paniczny lęk, że życie ukochanej znów jest zagrożone, że Franka może umrzeć w każdej chwili, jeśli tętniak pęknie przed operacją.

- Każda taka operacja, przeprowadzana w krążeniu pozaustrojowym, ma spory procent powikłań – od uszkodzenia mózgu do… - lekarz nie dokończy, nie doda, że "do śmierci Franki".

- I co dalej?

- Na razie wdrożyliśmy leczenie hipotensyjne, trwają konsultacje kardiochirurgiczne. Czas ma tu zasadnicze znaczenie. Proszę pamiętać, że taki tętniak to bomba zegarowa - uprzedzi lekarz, który zaleci szybką operację.

Paweł będzie wspierał umierającą Frankę w 1903 odcinku "M jak miłość"

W tych trudnych chwilach umierająca Franka w 1903 odcinku "M jak miłość" będzie mogła liczyć na Pawła, który przy niej postara się zachować zimną krew, nie okazywać tego, jak bardzo boi się śmierci.

- Od jutra będę ci przywoził domowe jedzenie! Musisz dobrze się odżywiać, żeby mieć siłę na tę operację... Bo chcesz tej operacji, prawda?

- Oczywiście, że tak, Paweł… Nie mogę się poddać, mam o co walczyć - zapewni Franka, myśląc o Pawle i ich synu Antosiu. - Jesteś zły... że od razu ci nie powiedziałam?

- Trochę... Ale wybaczę ci pod warunkiem, że już będziesz mówić mi o wszystkim! Od tej chwili jesteśmy w tym razem - doda Zduński, który otoczy Frankę jak najlepszą opieką.

Dopiero w obecności brata Piotrka (Marcin Mroczek), Paweł kompletnie się rozklei i w 1903 odcinku "M jak miłość" powie głośno o tym, że Franka jest bliska śmierci, że czas działa na jej niekorzyść i nikt nie wie, kiedy tętniak pęknie.